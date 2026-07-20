Martedì 21 luglio è possibile che si verifichino disagi negli aeroporti italiani. Lo sciopero che rischia di impattare di più sui viaggiatori è quello indetto da Usb Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale. Si ricorda che le fasce protette sono quelle che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.