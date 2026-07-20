Scioperi, dai treni agli aerei: le mobilitazioni in programma tra il 20 e il 26 luglioCronaca
Introduzione
Settimana di scioperi dei trasporti in tutta Italia. Si parte oggi, lunedì 20 luglio, con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città, poi sarà il turno di aerei e aeroporti, di Grandi Navi Veloci, ferrovie e ancora una volta trasporto pubblico. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Quello che devi sapere
Lo sciopero di oggi 20 luglio: trasporto pubblico locale
Le città coinvolte dallo sciopero di oggi sono Genova, Prato, Firenze e Latina.
- A Genova sciopera il personale di Amt per quattro ore, dalle 11:30 alle 15:30. La mobilitazione è indetta da Ost Club Trasporti.
- Durerà invece otto ore lo sciopero indetto da Rsa Faisa-Cisal del personale di Autolinee Toscane a Prato. Si incrociano le braccia dalle 14:30 alle 22:30.
- A Latina sono chiamati ad astenersi dal lavoro per 24 ore, quindi per tutta la giornata, i dipendenti di Csc Mobilità. Lo sciopero è proclamato da Osr Faisa-Cisal.
- Per quattro ore, dalle 19 alle 23, sciopera anche il personale di Autolinee Toscane a Firenze, come indetto da Rsa Faisa-Cisal.
Ti potrebbe interessare anche: Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a luglio: calendario e date
21 luglio, lo sciopero di EasyJet
Martedì 21 luglio è possibile che si verifichino disagi negli aeroporti italiani. Lo sciopero che rischia di impattare di più sui viaggiatori è quello indetto da Usb Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale. Si ricorda che le fasce protette sono quelle che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.
Gli altri scioperi del 21 luglio nel settore aereo
A quello di EasyJet si aggiunge tutta una serie di scioperi che coinvolgono vari scali aeroportuali sparsi per l’Italia. E cioè:
- Ost Cub Trasporti/Usb Lavoro Privato ha organizzato una mobilitazione di 24 ore per i lavoratori delle società di logistica Alha e Mle-Bcube all’aeroporto di Milano Malpensa;
- Osr Ugl-Ta invita ad astenersi dal lavoro per tutta la giornata il personale di Sacal Gh all’aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro);
- Osr Fast-Confsal ha indetto uno sciopero interregionale di quattro ore (dalle 10 alle 14) per il personale aeroportuale di Gh Napoli e di Sky Service di Napoli e di Salerno;
- Ost Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore per il personale di Uab Dat Lt della sede secondaria italiana (Palermo);
- Osr Ugt-Ta chiama allo sciopero per quattro ore (dalle 13 alle 17) il personale di Geasar all’aeroporto di Olbia;
- Osp Ugl-Ta, sempre dalle 13 alle 17, invita a non lavoro il personale di Sogeaal all’aeroporto di Alghero.
Lo sciopero marittimo del 22 e 23 luglio
Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio si passa al settore marittimo. Dalle 12 del 22 alle 11:59 del 23 si tiene lo sciopero dei dipendenti di Grandi Navi Veloci, come indetto da Csle e Orsa Marittimi.
Lo sciopero ferroviario del 23-24 luglio
Per venerdì 24 luglio Cub Trasporti/Sgb ha organizzato fino alle 21 (a partire dalla stessa ora del giorno prima) uno sciopero plurisettoriale, che coinvolge in particolare il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia a livello nazionale. Per quanto riguarda i treni, la mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo.
Gli scioperi nel trasporto pubblico locale del 24 luglio
Sempre venerdì 24 luglio ci saranno nuove mobilitazioni del trasporto pubblico organizzate a livello locale.
- Per quattro ore, dalle 9 alle 13, sciopera il personale di Sita Sud di Salerno (Osp Ugl Autoferro).
- Per quattro ore, dalle 11 alle 15, sciopera il personale delle aziende del trasporto pubblico locale nelle Marche (Osr Usb Lavoro Privato).
- Per quattro ore, dalle 19:45 alle 23:45, scioperano gli operatori di esercizio di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici di Bari (Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal).
25 luglio, lo sciopero in Sardegna
Sabato 25 luglio in Sardegna è previsto uno sciopero del personale di Arst nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano (Osr Ugl Autoferrotranvieri).
Gli altri scioperi di luglio
Passando alla settimana seguente, lunedì 27 luglio c’è uno sciopero del personale Tpl a Savona dalle 10.15 alle 14.15 (Rsu), mentre martedì 28, per tutta la giornata, scioperano i lavoratori di Toremar in Toscana (Usb Lavoro Privato).
Ti potrebbe interessare anche: Lo scioperometro di Sky TG24