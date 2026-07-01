Scioperi, manifestazioni e proteste a luglio: calendario e date

Il 15 luglio sarà la giornata di vari scioperi nel settore degli appalti ferroviari, che interesseranno il personale di Elior addetto ai servizi di ristorazione e a quelli di logistica di Trenitalia. A chiamare i lavoratori allo sciopero sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Orsa Trasporti e Fast-Confsal solo per quanto riguarda i servizi di ristorazione, mentre Cobas Lavoro Privato si rivolge anche a quelli della logistica.