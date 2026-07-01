Scioperi, manifestazioni e proteste a luglio: calendario e date

Introduzione
Anche a luglio si terranno diversi scioperi, che coinvolgeranno in particolare il settore dei trasporti. Dai treni agli aeroporti, dalle astensioni dal lavoro a livello nazionale a quelle a livello locale, ecco le date da cerchiare in rosso sul calendario.
Quello che devi sapere
5 luglio – sciopero del trasporto aereo
La giornata più complicata del mese potrebbe essere quella del 5 luglio, quando incroceranno le braccia varie compagnie che operano nel settore aereo.
- Di 24 ore è lo sciopero nazionale del personale navigante di easyJet, indetto da Usb Lavoro Privato, così come quello dei piloti e degli assistenti di volo della stessa compagnia, proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl-Ta e Anpac.
- All’aeroporto di Milano Malpensa il personale di Enav è chiamato a scioperare per 24 ore dalla Rsa Fast-Confsal-Av e per 4 ore (dalle 13 alle 17) dalla Rsa Uilt-Uil. Sempre nello stesso scalo, ma dalle ore 14 alle 18, Ost Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero per il personale di Fedex Corporation.
- Cub Trasporti ha indetto a uno sciopero nazionale di 24 ore per il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto, sia per quelle associate ad Assohandlers che per quelle non associate.
- Dalle 8 alle 18 Fast-Confsal chiama allo sciopero il personale di Adr Security Aeroporti di Roma (quindi Fiumicino e Ciampino).
- Dalle 14 alle 18, su proclamazione di Osp Cub Trasporti, sciopera il personale di Asc Handling dell’aeroporto di Catania Fontanarossa.
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5 luglio – trasporto pubblico locale a Firenze
Sempre il 5 luglio, Osp Cobas Lavoro Privato invita ad astenersi dal lavoro, per 24 ore, il personale di Autolinee Toscane attivo nel bacino di Firenze.
6 luglio – trasporto pubblico locale a Catania
A Catania è indetto uno sciopero di 24 ore per il personale di Amts. A proclamare l’agitazione sono Osp Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Osp Orsa Tpl.
6-7 luglio – Mercitalia Shunting & Terminal
Alle 21 del 6 luglio scatta il primo sciopero del mese per il settore ferroviario, che andrà avanti fino alle 21 del giorno dopo. Incrocia le braccia il personale di Mercitalia Shunting & Terminal (su chiamata di Usb Lavoro Privato).
7 luglio – trasporto ferroviario a Palermo
Dalle 9 alle 17 del 7 luglio potrebbero esserci disagi al trasporto ferroviario di Palermo: sciopera il personale di Rfi Doit Palermo, come proclamato da Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Slm-Fast-Confsal.
7 luglio – sciopero generale in Puglia
Per tutto il 7 luglio è indetto anche uno sciopero generale, sia per il settore pubblico che per quello privato, in Puglia. Lo proclama Osr Usb Lavoro Privato.
10 luglio – trasporto merci
Nel comparto del trasporto merci, dalle 16:01 alle 23:59 del 10 luglio scioperano i lavoratori di Captrain Italia, come proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil.
11 luglio – trasporto pubblico locale a Palermo
L’11 luglio potrebbero verificarsi vari disagi ancora una volta a Palermo: il personale di Amat sciopera per 24 ore, su proclamazione di Osp Cub Trasporti.
14 luglio – trasporto pubblico locale a Napoli
Dalle 9 alle 13 del 14 luglio è indetto uno sciopero del personale della Divisione Trasporto Automobilistico di Napoli. La mobilitazione è indetta da Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Autoferro, Faisa-Cisal.
15 luglio – appalti ferroviari
Il 15 luglio sarà la giornata di vari scioperi nel settore degli appalti ferroviari, che interesseranno il personale di Elior addetto ai servizi di ristorazione e a quelli di logistica di Trenitalia. A chiamare i lavoratori allo sciopero sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Orsa Trasporti e Fast-Confsal solo per quanto riguarda i servizi di ristorazione, mentre Cobas Lavoro Privato si rivolge anche a quelli della logistica.
20 luglio – trasporto pubblico locale a Latina
Per tutto il 20 luglio tocca al trasporto pubblico locale della città di Latina. A scioperare è il personale di Csc Mobilità (Osr Faisa-Cisal).
21 luglio – logistica all'aeroporto di Milano Malpensa
Chiude il mese lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di Alha e MLE-BCube a Malpensa, attivi nel settore della logistica aeroportuale.
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