Introduzione
Le segnalazioni di motori danneggiati dal gasolio contaminato si moltiplicano: solo nel Nord Est, tra Veneto e Friuli, le denunce raccolte da Adiconsum hanno superato quota 22, con la guardia di finanza che ha avviato i campionamenti nei distributori sospetti e una prima pratica assicurativa già aperta. Riparazioni da migliaia di euro, vacanze rovinate e auto in panne a pochi metri dalla pompa. Complice il rincaro dei prezzi dopo la fine del taglio delle accise, il fenomeno del carburante "allungato" o mal conservato torna a preoccupare gli automobilisti. Ecco che cos'è il gasolio sporco, perché colpisce soprattutto i diesel moderni, come accorgersene in tempo e quali sono le due strade per ottenere un risarcimento.
Quello che devi sapere
Che cos'è il gasolio "sporco": tra truffa e incuria
Con "gasolio sporco" si indica un carburante contaminato o alterato che, una volta nel serbatoio, danneggia il motore. Dietro il fenomeno ci sono due nature diverse. La prima è la truffa deliberata: il gestore disonesto "allunga" il gasolio con sostanze meno costose ma dall'aspetto simile (acqua, solventi, oli esausti o gasolio agricolo a fiscalità agevolata) per abbattere i costi e vendere a prezzi competitivi. La seconda è l'incuria: cisterne trascurate, in cui si accumulano acqua di condensa, residui e impurità che finiscono nei serbatoi dei clienti. In entrambi i casi il risultato per l'automobilista è identico: un pieno che manda in avaria l'impianto di alimentazione.
Perché la truffa colpisce soprattutto il gasolio
La frode si concentra sul diesel per ragioni pratiche ed economiche, non perché il motore "resista di più". Il gasolio è più facile e conveniente da diluire: esistono prodotti simili per densità e aspetto ma molto più economici, a partire dal gasolio agricolo, che gode di un'accisa ridotta, fino a oli di scarto e solventi. A questo si aggiunge un parco diesel ancora enorme in Italia, che offre un bacino vastissimo di potenziali vittime. Non è un caso che le frodi si intensifichino nei periodi di rincaro: quando i prezzi salgono, come dopo la fine del taglio delle accise, cresce anche la tentazione di proporre tariffe più basse della media compensando con carburante di qualità inferiore.
Perché i diesel moderni sono i più vulnerabili
L'idea che il diesel sia più robusto appartiene al passato: i vecchi motori aspirati perdonavano acqua e impurità, i moderni no. Dai primi anni Duemila la quasi totalità dei diesel monta l'impianto common-rail, che porta il gasolio a pressioni altissime (fino a 2.000-2.500 bar) spruzzandolo da iniettori con fori microscopici e tolleranze di pochi micron. È un sistema di precisione, non di forza: qualsiasi contaminante agisce come sabbia in un ingranaggio, erodendo la pompa ad alta pressione e rovinando gli iniettori. In più, nel diesel il gasolio lubrifica pompa e iniettori: l'acqua che ne prende il posto provoca micro-grippaggi immediati. Per questo le riparazioni riguardano i pezzi più costosi dell'impianto.
Non solo gasolio: le altre frodi al distributore
Il carburante contaminato è solo una delle insidie alla pompa. Una seconda frode diffusa è il cosiddetto "calo erogato": alcuni impianti erogano meno carburante di quanto segnato sul display, anche fino al 5% in meno, un raggiro difficile da notare perché il contatore sembra funzionare regolarmente. C'è poi la benzina "allungata", con sostanze estranee che danneggiano filtri, pompe e iniettori anche sui motori a benzina. Il quadro dei controlli restituisce la portata del fenomeno: in una serie di verifiche condotte dalla guardia di finanza tra il 12 e il 15 aprile 2026 sono state riscontrate irregolarità in circa il 73% degli oltre mille impianti controllati.
I sintomi: come accorgersi che qualcosa non va
I segnali arrivano spesso pochi minuti dopo il rifornimento. I più comuni sono perdita di potenza, difficoltà nella ripresa, scoppiettii e un funzionamento irregolare del motore, fino allo spegnimento improvviso e all'auto che si ferma a poca distanza dal distributore. Sul cruscotto può accendersi la spia dell'acqua nel gasolio o quella di avaria motore. Anche il rumore cambia: un diesel che "batte" in modo anomalo, vibra o gira ruvido segnala che l'iniezione sta lavorando male. Va detto che i motori più recenti tendono a riconoscere subito il prodotto estraneo e ad arrestarsi per proteggersi, mentre in passato il danno poteva accumularsi in modo più silenzioso.
Cosa fare subito, appena si sospetta il problema
Al primo segnale, la regola è non insistere: continuare a guidare con carburante contaminato peggiora il danno all'impianto di iniezione. Meglio fermarsi in sicurezza, spegnere il motore e chiamare il soccorso stradale per portare l'auto in officina, evitando di svuotare o rabboccare il serbatoio da sé. È fondamentale conservare ogni prova del rifornimento: lo scontrino con data, ora e importo, l'eventuale ricevuta della carta ed elementi che identifichino il distributore. In officina, va chiesta una diagnosi scritta che colleghi il guasto alla presenza di acqua o impurità nel carburante: è il documento su cui si fonderà qualsiasi richiesta di risarcimento.
Come tutelarsi prima: scontrino, app e scelta del distributore
La prevenzione parte da alcune abitudini. Conservare sempre lo scontrino del rifornimento è il primo passo: senza prova del pieno è difficile far valere qualsiasi pretesa. Utile anche pagare con strumenti tracciabili, che lasciano traccia di luogo e orario. Le app dei distributori e quelle di confronto prezzi aiutano a orientarsi, ma un prezzo troppo più basso della media dovrebbe insospettire più che attirare: spesso l'offerta troppo conveniente nasconde un margine recuperato sulla qualità. Preferire impianti conosciuti e frequentati, ed evitare distributori che appaiono trascurati o poco mantenuti, riduce sensibilmente il rischio.
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Prima via di rimborso: la responsabilità del gestore
La strada più diretta è rivalersi sul gestore del distributore che ha erogato il carburante difettoso. Chi vende un prodotto non conforme risponde dei danni che ne derivano: per questo servono le prove raccolte, dallo scontrino alla perizia del meccanico che attesti la contaminazione. Il primo passo è una richiesta formale di risarcimento al gestore, meglio se con l'assistenza di un'associazione dei consumatori, che può seguire la pratica e dare forza alla richiesta. Se il distributore o la sua assicurazione non riconoscono il danno, la controversia può proseguire nelle sedi competenti. Prezioso, in questa fase, è l'esito dei campionamenti ufficiali disposti dalla guardia di finanza, che possono certificare la non conformità del prodotto.
Seconda via di rimborso: l'assicurazione auto
La seconda strada passa dalla propria polizza, ma dipende dalle coperture sottoscritte. La responsabilità civile obbligatoria (Rc auto) non copre questi danni, perché riguarda i danni causati a terzi durante la circolazione, non i guasti al proprio veicolo. Possono invece intervenire garanzie accessorie, se presenti nel contratto: alcune coperture "danni al veicolo" o formule kasko possono includere i danni da carburante contaminato, ma occorre verificare con attenzione clausole ed esclusioni, che variano da polizza a polizza. Conviene contattare subito il proprio assicuratore, aprire il sinistro e trasmettere la documentazione tecnica. Le due vie (gestore e assicurazione) non si escludono e possono essere valutate insieme.
A chi segnalare la truffa
Segnalare è importante non solo per il proprio caso, ma per far emergere il fenomeno e attivare i controlli. Il riferimento principale è la guardia di finanza, competente sulle frodi nella distribuzione dei carburanti, che può disporre campionamenti e sequestri negli impianti sospetti. Utile rivolgersi anche alle associazioni dei consumatori, che raccolgono le segnalazioni, offrono assistenza nelle pratiche e danno visibilità collettiva ai casi, come sta avvenendo nel Nord Est. Conservare tutta la documentazione (scontrini, perizie, corrispondenza con il gestore) resta la base per ogni passo successivo, dalla richiesta di risarcimento all'eventuale denuncia.