Introduzione

Le segnalazioni di motori danneggiati dal gasolio contaminato si moltiplicano: solo nel Nord Est, tra Veneto e Friuli, le denunce raccolte da Adiconsum hanno superato quota 22, con la guardia di finanza che ha avviato i campionamenti nei distributori sospetti e una prima pratica assicurativa già aperta. Riparazioni da migliaia di euro, vacanze rovinate e auto in panne a pochi metri dalla pompa. Complice il rincaro dei prezzi dopo la fine del taglio delle accise, il fenomeno del carburante "allungato" o mal conservato torna a preoccupare gli automobilisti. Ecco che cos'è il gasolio sporco, perché colpisce soprattutto i diesel moderni, come accorgersene in tempo e quali sono le due strade per ottenere un risarcimento.