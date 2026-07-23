Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava attraversando l'Aurelia sulle strisce con la madre quando è stato investito da una moto di grossa cilindrata diretta verso Diano Marina. Il motociclista, illeso e risultato negativo ai test per alcol e droga, rischia l'accusa di omicidio stradale

È morto il bambino di 6 anni di Torino ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Il bambino, in vacanza con la famiglia nel Golfo Dianese, era stato soccorso e trasferito al Gaslini in elicottero, ma nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso, confermato dall'ospedale. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue.

La ricostruzione dell'incidente

L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno compiendo accertamenti e analizzando le immagini registrate dalle telecamere della zona. Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava attraversando l'Aurelia sulle strisce pedonali insieme alla madre quando è stato travolto da una moto di grossa cilindrata verso Ponente, in direzione Diano Marina. La donna sotto choc, è stata assistita dal personale sanitario. Il conducente della moto è rimasto illeso e, secondo i primi accertamenti, sarebbe risultato negativo ai test per alcol e droga. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori e, alla luce della morte del bambino, rischia l'accusa di omicidio stradale.