Allerta meteo per maltempo, in arrivo temporali su regioni adriatiche

Dopo le violente grandinate sulla Marche, la Protezione civile ha diramato una nuova allerta per temporali e grandine sul versante adriatico. Ecco le regioni coinvolte oggi e domani
Dopo le violente grandinate che nei giorni scorsi hanno colpito in particolare le Marche, provocando danni ad auto, edifici e coltivazioni, torna l'allerta per il maltempo sulle regioni adriatiche. La Protezione civile ha infatti diramato un'allerta gialla per temporali, anche intensi. Che potranno, di nuovo, essere accompagnati da grandinate, forti raffiche di vento e fulmini.
Perché arriva il peggioramento
All'origine della nuova fase di maltempo c'è un'area depressionaria posizionata tra la Polonia e la penisola Scandinava. Le correnti fresche in discesa dal Nord Europa raggiungeranno infatti anche il versante adriatico italiano, creando le condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, localmente anche intensi.
Dove sono attesi i temporali
Secondo l'avviso della Protezione Civile, dal pomeriggio di giovedì 23 luglio i fenomeni interesseranno soprattutto Abruzzo, in Molise, in Puglia e in alcune aree di Basilicata e Umbria. I temporali potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
Venerdì l'allerta si sposta
Per la giornata di venerdì 24 luglio la Protezione civile ha diffuso l'allerta gialla per rischio meteo-idro in Calabria, Puglia e settori costieri dell'Emilia-Romagna.
Marche, grandine e nubifragi dalla costa all’entroterra maceratese
Una violenta ondata di maltempo ha colpito ieri le Marche, da Fano a San Benedetto del Tronto, raggiungendo anche la costa e l’entroterra maceratese. Grandine di grosse dimensioni, vento forte e nubifragi hanno provocato danni ad auto, abitazioni, stabilimenti balneari e casette post terremoto. Circa 160 gli interventi dei vigili del fuoco