Allerta meteo per maltempo, in arrivo temporali su regioni adriatiche

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Allerta meteo per maltempo, in arrivo temporali sulle regioni adriatiche: ecco quali

Cronaca

Dopo le violente grandinate sulla Marche, la Protezione civile ha diramato una nuova allerta per temporali e grandine sul versante adriatico. Ecco le regioni coinvolte oggi e domani

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Dopo le violente grandinate che nei giorni scorsi hanno colpito in particolare le Marche, provocando danni ad auto, edifici e coltivazioni, torna l'allerta per il maltempo sulle regioni adriatiche. La Protezione civile ha infatti diramato un'allerta gialla per temporali, anche intensi. Che potranno, di nuovo, essere accompagnati da grandinate, forti raffiche di vento e fulmini.

La mappa dell'allerta gialla per giovedì 23 luglio diffusa dalla protezione civile
La mappa dell'allerta gialla per giovedì 23 luglio diffusa dalla protezione civile

Perché arriva il peggioramento

All'origine della nuova fase di maltempo c'è un'area depressionaria posizionata tra la Polonia e la penisola Scandinava. Le correnti fresche in discesa dal Nord Europa raggiungeranno infatti anche il versante adriatico italiano, creando le condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, localmente anche intensi.

Dove sono attesi i temporali

Secondo l'avviso della Protezione Civile, dal pomeriggio di giovedì 23 luglio i fenomeni interesseranno soprattutto Abruzzo, in Molise, in Puglia e in alcune aree di Basilicata e UmbriaI temporali potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Venerdì l'allerta si sposta

Per la giornata di venerdì 24 luglio la Protezione civile ha diffuso l'allerta gialla per rischio meteo-idro in Calabria, Puglia e settori costieri dell'Emilia-Romagna.

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