L'allarme è scattato alle 12.30 di giovedì mattina. Dipendenti e clienti sono stati tenuti dentro al caveau fino all'arrivo delle forze dell'ordine e dei reparti specializzati. Sul posto anche il 118 per soccorrere alcune persone sotto choc

Una rapina alla luce del sole alle porte di Bologna. Nella mattina di giovedì 23 luglio, una squadra di rapinatori ha messo a segno il colpo nella filiale della Banca di Imola, a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, tenendo in ostaggio i dipendenti nel caveau. Ricevuto l'allarme, sono subito intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le Api (Aliquote di primo intervento) che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone mentre i delinquenti sono fuggiti.

Almeno tre i rapinatori in azione

Secondo le prime informazioni, sarebbero stati almeno tre i rapinatori che hanno fatto irruzione nell'istituto di credito e che avrebbero costretto una decina di persone, tra dipendenti e clienti, a rimanere all'interno durante il colpo. Tutti sono stati messi in salvo grazie all’intervento dei carabinieri e dei reparti specializzati. I militari, dopo una prima fase operativa, sarebbero entrati nella banca passando dai locali sotterranei. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per assistere alcune persone sotto choc.