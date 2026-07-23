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Bologna, rapina con ostaggi in banca a Casalecchio di Reno: i banditi sono fuggiti

Cronaca

L'allarme è scattato alle 12.30 di giovedì mattina. Dipendenti e clienti sono stati tenuti dentro al caveau fino all'arrivo delle forze dell'ordine e dei reparti specializzati. Sul posto anche il 118 per soccorrere alcune persone sotto choc

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Una rapina alla luce del sole alle porte di Bologna. Nella mattina di giovedì 23 luglio, una squadra di rapinatori ha messo a segno il colpo nella filiale della Banca di Imola, a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, tenendo in ostaggio i dipendenti nel caveau. Ricevuto l'allarme, sono subito intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le Api (Aliquote di primo intervento) che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone mentre i delinquenti sono fuggiti.

Almeno tre i rapinatori in azione

Secondo le prime informazioni, sarebbero stati almeno tre i rapinatori che hanno fatto irruzione nell'istituto di credito e che avrebbero costretto una decina di persone, tra dipendenti e clienti, a rimanere all'interno durante il colpo. Tutti sono stati messi in salvo grazie all’intervento dei carabinieri e dei reparti specializzati. I militari, dopo una prima fase operativa, sarebbero entrati nella banca passando dai locali sotterranei. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per assistere alcune persone sotto choc. 

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