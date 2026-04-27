Cronaca
Dal sottosuolo al caveau: il metodo della banda del buco a Napoli
Le indagini sulla rapina da film alla Crédit Agricole non hanno ancora individuato i responsabili, ma gli elementi emersi delineano uno schema ricorrente: accesso dal sottosuolo, pianificazione prolungata, colpi mirati, organizzazione e tecnologie. Un metodo già osservato in altri episodi tra Napoli e provincia
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