Protesta dei trattori a Bruxelles, la polizia usa lacrimogeni. FOTO

Scontri a Bruxelles alla protesta dei trattori, la polizia usa lacrimogeni. FOTO

Mondo fotogallery
9 foto
©Ansa

Tensioni a Bruxelles durante le proteste dei trattori che si sono radunati a Place du Luxembourg, davanti agli edifici del Parlamento europeo. Le manifestazioni sono contro i piani dell'Ue sul prossimo bilancio pluriennale (2028-2034) e sulla Pac e contro l'accordo commerciale con il blocco sudamericano del Mercosur. Le forze dell’ordine sono intervenute prima con l’uso di idranti per disperdere la folla e poi con i fumogeni

