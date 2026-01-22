Mercosur, Europarlamento respinge mozione sfiducia per Von der Leyen

Con 165 voti a favore, 390 contrari e 10 astensioni il Parlamento Europeo respinge la mozione di sfiducia a Ursula Von der Leyen presentata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa a seguito dell'approvazione dell'accordo Ue-Mercosur. La Lega Pe resta contraria ad "un accordo che ricadrà interamente sulle spalle degli agricoltori, italiani ed europei”
Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha respinto la mozione di censura contro la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con 390 voti contrari, 165 favorevoli e 10 astenuti. Si tratta del quarto voto di sfiducia contro la Commissione europea dallo scorso luglio. La mozione, che chiedeva le dimissioni della Commissione Ue, e della presidente stessa, in seguito alla firma dell'accordo Ue-Mercosur, era stata presentata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa, formazione europea che raccoglie la Lega, il partito di Viktor Orbán Fidesz e il Rassemblement National di Jordan Bardella e Marine Le Pen.
In sei mesi quattro mozioni di sfiducia, tutte fallite
Per Ursula von der Leyen Strasburgo è diventata una battaglia continua, ma nessuno dei tentativi di disarcionarla è mai arrivato neanche vicino alla soglia della maggioranza necessaria: due terzi dei voti espressi. La prima mozione, presentata da una serie di eurodeputati indipendenti dell'universo dell'estrema destra e incentrata sul caso "Pfizergate", è stata bocciata nel luglio 2025 con 175 voti a favore, 360 contrari e 18 astensioni. Il 9 ottobre 2025 von der Leyen ha affrontato due distinte mozioni di censura, votate una dopo l'altra a Strasburgo. La prima, avanzata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa, è stata respinta con 179 voti a favore, 378 contrari e 37 astensioni. La seconda, presentata dal gruppo della Sinistra, è stata a sua volta bocciata con 133 voti favorevoli, 383 contrari e 78 astensioni. L'ultimo tentativo è stato oggi, con una nuova mozione di sfiducia ancora una volta promossa dai Patrioti per l'Europa, respinta dall'Aula con 165 voti a favore, 390 contrari e 10 astensioni.
Lega Pe: "Coerenti alla linea di contrarietà verso accordo"
La delegazione della Lega al Parlamento europeo, dopo che il Parlamento europeo ha respinto la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen dichiara: "Ben 78 franchi tiratori, tra popolari e socialisti, una larga pattuglia di sostenitori ad intermittenza, giusto ieri avevano ritenuto necessario adire la Corte, prendendo le distanze dall'inquilina del Berlaymont. Oggi, tuttavia, è riemerso e prevalso l'istinto di auto-conservazione", prosegue la nota. "La Lega resta coerente alla sua linea di contrarietà verso un accordo che ricadrà interamente sulle spalle degli agricoltori, italiani ed europei. Col nostro voto decisivo, ieri, abbiamo congelato il processo di ratifica del Mercosur. Oggi, votando la sfiducia verso Ursula, abbiamo sanzionato il suo operato, opaco nei metodi e inadeguato nei contenuti, sempre più disconnesso dal mondo produttivo e dalla gente comune".