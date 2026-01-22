Mercosur, Europarlamento respinge mozione sfiducia per Von der Leyen

Con 165 voti a favore, 390 contrari e 10 astensioni il Parlamento Europeo respinge la mozione di sfiducia a Ursula Von der Leyen presentata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa a seguito dell'approvazione dell'accordo Ue-Mercosur. La Lega Pe resta contraria ad "un accordo che ricadrà interamente sulle spalle degli agricoltori, italiani ed europei” ascolta articolo

Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha respinto la mozione di censura contro la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con 390 voti contrari, 165 favorevoli e 10 astenuti. Si tratta del quarto voto di sfiducia contro la Commissione europea dallo scorso luglio. La mozione, che chiedeva le dimissioni della Commissione Ue, e della presidente stessa, in seguito alla firma dell'accordo Ue-Mercosur, era stata presentata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa, formazione europea che raccoglie la Lega, il partito di Viktor Orbán Fidesz e il Rassemblement National di Jordan Bardella e Marine Le Pen.

In sei mesi quattro mozioni di sfiducia, tutte fallite Per Ursula von der Leyen Strasburgo è diventata una battaglia continua, ma nessuno dei tentativi di disarcionarla è mai arrivato neanche vicino alla soglia della maggioranza necessaria: due terzi dei voti espressi. La prima mozione, presentata da una serie di eurodeputati indipendenti dell'universo dell'estrema destra e incentrata sul caso "Pfizergate", è stata bocciata nel luglio 2025 con 175 voti a favore, 360 contrari e 18 astensioni. Il 9 ottobre 2025 von der Leyen ha affrontato due distinte mozioni di censura, votate una dopo l'altra a Strasburgo. La prima, avanzata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa, è stata respinta con 179 voti a favore, 378 contrari e 37 astensioni. La seconda, presentata dal gruppo della Sinistra, è stata a sua volta bocciata con 133 voti favorevoli, 383 contrari e 78 astensioni. L'ultimo tentativo è stato oggi, con una nuova mozione di sfiducia ancora una volta promossa dai Patrioti per l'Europa, respinta dall'Aula con 165 voti a favore, 390 contrari e 10 astensioni. Approfondimento Eurocamera stoppa von der Leyen, Mercosur finisce a Corte Ue