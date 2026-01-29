Carta del Docente 2026, quando arriva il bonus? Le novità

Nelle ultime settimane i toni per la vicenda si sono scaldati ancora una volta. “Dovrebbero fare ordine al Ministero che a quanto pare non ha le idee chiare”, diceva il 19 gennaio a Radio24 Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. "L'estensione della platea dei beneficiari ha mandato in tilt il Ministero, che, oltre a dover fare i conteggi per sapere quanti sono coloro che ne hanno diritto, a fronte del numero incerto ma enorme dei docenti precari, sarà costretto anche a dividere la cifra per la platea aumentata e per questo a diminuire l'importo del bonus, che facendo una stima, sarà pari ad un 25% in meno", spiega. Castellana evidenzia poi che il bonus “ha perso valore in quanto la cifra non è mai stata adeguata all'inflazione e non solo, il suo finanziamento è rimasto lo stesso”. Se ci fosse stato l’adeguamento, ipotizza, l’importo dovrebbe ormai arrivare a 600-700 euro.