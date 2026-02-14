Iscrizioni scuola 2026-2027, scadenza prorogata al 21 febbraio

Nessuna modifica per quanto riguara la modalità di iscrizione: la domanda deve essere presentate online sulla piattaforma Unica. L’accesso è riservato ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale e può essere fatto con identità digitale SPID, CIE, CNS o eIDAS. Una volta che la domanda è stata inviata, il sistema produrrà un documento in Pdf che è possibile scaricare e che contiene i dati richiesti dalla prima scuola scelta, mentre per le eventuali altre due opzioni sarà visibile solo la denominazione.

Restano invece cartacee, e devono pertanto essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell'infanzia, alle scuole della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano, nonché quelle relative a specifici percorsi indicati annualmente nella nota del ministero dell’Istruzione e del Merito.