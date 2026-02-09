Prima di tutto, la scadenza: c’è tempo fino alle ore 20 del 14 febbraio per inviare la domanda di iscrizione al primo anno della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e delle istituzioni formative accreditata.

Poi, la modalità: la domanda deve essere presentate online sulla piattaforma Unica. L’accesso è riservato ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale e può essere fatto con identità digitale SPID, CIE, CNS o eIDAS. Una volta che la domanda è stata inviata, il sistema produrrà un documento in Pdf che è possibile scaricare e che contiene i dati richiesti dalla prima scuola scelta, mentre per le eventuali altre due opzioni sarà visibile solo la denominazione.

Attenzione: dopo aver inoltrato la domanda si riceve anche una mail di conferma.

