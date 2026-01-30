Offerte Sky
Maturità 2026, cresce l'attesa per le materie della seconda prova e dell'orale

Cronaca
©Ansa

Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha tempo fino a domani, 31 gennaio, per pubblicare i dettagli. Già fissate le date dell'esame: la prima prova è prevista per il 18 giugno, mentre la seconda è in programma per il giorno successivo. Poi sarà la volta dei colloqui orali

ascolta articolo

Attesa sempre più alta tra i 500mila studenti che affronteranno l’esame di Maturità, per conoscere le materie che saranno oggetto della seconda prova scritta e le quattro che saranno oggetto del colloquio orale. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha tempo fino al 31 gennaio per pubblicare i dettagli e, al momento, il sito risulta in aggiornamento. Già fissate, comunque, le date dell'esame: la prima prova è prevista per il 18 giugno, mentre la seconda è in programma per il giorno successivo.

Le materie della seconda prova e dell'orale

Gli studenti aspettano quindi di conoscere, prima di tutto, le discipline che il 19 giugno saranno oggetto della seconda prova scritta, scelte tra le materie caratterizzanti i diversi indirizzi di studio. Alcuni attendono anche di conoscere la disciplina per l'eventuale terza prova scritta, prevista solo per specifici percorsi, come ad esempio i licei internazionali o le scuole con ordinamenti particolari. E poi si attende di conoscere anche le quattro discipline oggetto del colloquio orale, che costituiranno la base del nuovo impianto dell'esame. Tutte queste informazioni saranno contenute nel decreto ministeriale che deve essere reso noto dal ministero dell'Istruzione.

Approfondimento

Maturità, dalla prova orale all'elaborato di cittadinanza: cosa cambia

Nuove commissioni e punteggio

La riforma dell’esame prevede inoltre una commissione ogni due classi, con cinque membri: un presidente esterno, due membri esterni e due interni e una formazione specifica per i commissari. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto) sono stati ridenominati "formazione scuola-lavoro", per evidenziare la stretta relazione che deve esserci tra formazione scolastica e mondo del lavoro. Infine, per i candidati che raggiungano almeno 90 punti complessivi tra credito scolastico e prove d'esame, la commissione può integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti.

Approfondimento

Dentro la maturità, gli studenti: "Vogliamo essere ascoltati"
