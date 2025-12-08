Migranti, via libera del Consiglio Ue a nuovo regolamento sui rimpatri

Brunner: "Punto di svolta in Ue"

"Siamo nel mezzo di un punto di svolta per la politica europea in materia di migrazione e asilo nel suo complesso. E oggi abbiamo raggiunto risultati su diversi temi, come i rimpatri", ha dichiarato il Commissario europeo agli Interni, Magnus Brunner, commentando l'accordo in Consiglio Ue. "Quello era uno dei pezzi mancanti nella politica europea di migrazione e asilo, e oggi lo abbiamo realizzato: regole rigorose per chi rappresenta una minaccia per la sicurezza e un rischio per la sicurezza pubblica in uno Stato membro dell'Unione europea", ha aggiunto. "Inoltre, con la legislazione adottata oggi, mettiamo in ordine la nostra casa europea. Questo è importante, e ora tutto dipende dai prossimi passi. Ovviamente, la diplomazia migratoria ci vede impegnati con Paesi terzi. Ma oggi siamo stati davvero efficaci nel raggiungere risultati, nel concretizzare e, come ho detto, nel mettere in ordine la nostra casa europea", ha sottolineato.