Il provvedimento approda a Montecitorio dopo l’altolà del Colle sulla norma che prevede un incentivo da 615 euro per i legali che seguono una pratica di rimpatrio volontario. Sfumato lo scenario di un emendamento per modificarla, sarà approvata così com'è e subito corretta con il nuovo decreto legge

Un decreto legge ad hoc per abrogare la norma che introduce un incentivo per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da diverse fonti, la soluzione individuata dal governo per superare l'impasse sul decreto Sicurezza e i rilievi del Colle. Il provvedimento sarà quindi approvato così com'è dalla Camera e subito corretto con il nuovo decreto, che dovrebbe andare in Gazzetta insieme alla legge. Stamattina la seduta dell'Aula della Camera si è aperta tra le polemiche delle opposizioni: "Lo scontro istituzionale" sul decreto sicurezza "non può essere banalizzato", ha detto in apertura la capogruppo del Pd Chiara Braga. "Quello che accaduto è di una gravità straordinaria", ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "I rilievi del Colle sono stati molto chiari", ha affermato Marco Grimaldi di Avs.

Opposizioni: "Si convochi la conferenza dei capigruppo"

"Non siamo disponibili ad iniziare i lavori senza chiarezza. A difesa delle istituzioni chiediamo di convocare la conferenza dei capigruppo" per fare "chiarezza su come" maggioranza e governo "intendono adempiere agli impegni che - crediamo - Mantovano si sia assunto ieri" al Colle sulla norma sui "rimpatri volontari", ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga in Aula. Si sono uniti alla richiesta +Europa, Avs e M5s. "Ci sarà questo emendamento?", ha chiesto il deputato di Avs Marco Grimaldi, rivendicando anche lui "una conferenza dei presidenti dei gruppi: chiediamo di fermarvi".

Donzelli: "Sarà approvato così com'è, poi vedremo aggiustamenti"

"Il provvedimento verrà approvato così com'è. Poi vedremo se ci sono aggiustamenti tecnici", ma "non su questo provvedimento", ha detto il deputato e responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli, interpellato dall'Ansa su quale soluzione si sia individuata per modificare la norma sugli incentivi agli avvocati. Alla domanda se ci si possano attendere aggiustamenti al decreto sicurezza già oggi in Cdm, risponde: "Non lo so, non credo".