Quattro i nomi in lizza per la tornata elettorale del 7 e 8 giugno: il primo cittadino uscente Massimo Mulas per il centrosinistra, il capogruppo della Lega in consiglio comunale Ivan Cermelli per il centrodestra e le due civiche Sara Dettori e Loredana De Marco

C’è anche Porto Torres (Sassari) tra i Comuni della Sardegna chiamati a votare il 7 e l’8 giugno per eleggere il loro nuovo sindaco e per rinnovare il consiglio comunale, negli stessi giorni in cui nel resto d’Italia si terranno i ballottaggi nei Comuni che sono già andati alle urne il 24 e il 25 maggio ma dove nessun candidato ha raggiunto la maggioranza richiesta al primo turno. In tutto sono quattro i nomi in lizza per la carica di primo cittadino di Porto Torres: il sindaco uscente Massimo Mulas, Ivan Cermelli, Sara Dettori, e Lorenda De Marco, con un totale di 12 liste ad appoggiarli. Ecco chi sono.

Chi è Massimo Mulas

Massimo Mulas, eletto per la prima volta nel 2020, prova quindi a ottenere un secondo mandato. Nato a Porto Torres nel 1971, è appoggiato dalla coalizione del campo largo del centrosinistra, composta da cinque liste: Pd, MoVimento Cinque Stelle, Avs – Alleanza Verdi e Sinistra, Orizzonte Comune e Porto Torres Avanti. La sua carriera amministrativa inizia nel 2001, quando entra nel consiglio comunale della sua città, dove rimane fino al 2004 e poi di nuovo tra il 2004 e il 2009. Quell’anno partecipa alle elezioni regionali, diventando consigliere regionale, fino al 2014. Nel 2015 è di nuovo consigliere comunale. Infine, come detto, nel 2020 diventa sindaco, succedendo al pentastellato Sean Wheeler. A livello professionale, è stato ad esempio referente patrimoniale di Terna Rete Italia Spa, responsabile di cantiere per la società cooperativa Servizi Industriali Sardi e responsabile assistenza impianti per la società cooperativa Serfat.

Chi è Ivan Cermelli

Il nome su cui punta il centrodestra è invece Ivan Cermelli, sostenuto da tre liste che mettono insieme Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia (in un’unica lista) e Porto Torres Civica Cermelli. Avvocato specializzato in diritto dei trasporti e della navigazione e assicurazioni responsabilità civile penale ambientale, nato nel 1951 a Sassari, è capogruppo della Lega nel consiglio comunale e consigliere comunale di lungo corso (dal 2001 al 2015 e poi di nuovo dal 2020). È stato membro dell’assemblea del Consorzio Industriale Sassari Porto Torres Alghero e commissario provinciale di Lega Sassari.