Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Dl sicurezza, norma su avvocati e rimpatri: triangolazione Colle-Chigi-Camera per modifica

Politica
©IPA/Fotogramma

Il governo starebbe lavorando ad un ventaglio di ipotesi per superare l'impasse con il Quirinale sul decreto sicurezza, in particolare sull’emendamento che prevede un incentivo per i legali che seguono una pratica di rimpatrio volontario, nel caso in cui i loro assistiti scelgano di tornare nei Paesi d'origine. La norma ha provocato l'allarme delle opposizioni e rilievi critici di alcuni costituzionalisti. Oggi Mattarella ha avuto un colloquio con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano

ascolta articolo

Resta alta l'attenzione - e l'attesa - del Quirinale sull’emendamento contenuto nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario, nel caso in cui i loro assistiti scelgano di tornare nei Paesi d'origine. Da giorni è attivo il faro del Colle sulla norma, che ha provocato l'allarme delle opposizioni e rilievi critici di alcuni costituzionalisti. Il presidente - si osserva - parla per atti e quando la norma arriverà sul suo tavolo deciderà se firmarlo, se rinviarlo alle Camere o se firmarlo con una lettera. Intanto questo pomeriggio il capo della Repubblica ha avuto un colloquio al Quirinale con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Ma al momento non è filtrato nulla sui contenuti del faccia a faccia.

Cosa può succedere

L'impressione è che la soluzione individuata dal capogruppo di Forza Italia alla Camera, Enrico Costa, di affidare la soluzione ad un ordine del giorno sul tema non possa essere sufficiente. Difficilmente, spiegano fonti politiche, il presidente Mattarella potrebbe firmare il testo senza modifiche. Il decreto deve essere convertito entro il 25 aprile pena la decadenza. Intanto le opposizioni alla Camera hanno chiesto la sospensione dei lavori di commissione sul dl Sicurezza per approfondimenti dopo le indiscrezioni di stampa che vedrebbero il Colle in allarme per il provvedimento, con il rischio di mancata controfirma del presidente della Repubblica a causa della norma sugli incentivi agli avvocati per i rimpatri. In serata la riunione delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera è stata sospesa e dovrebbe riprendere alle 21. "Abbiamo chiesto e ottenuto la sospensione dell'esame dell'emendamento sull'avvocatura in attesa dell'esito dell'incontro in corso tra Governo e Quirinale", riferisce il Partito Democratico. I dem denunciano un iter "compresso e forzato", con il provvedimento "trattenuto a lungo al Senato" e l'approvazione di norme ritenute "palesemente sbagliate e incostituzionali".

Vedi anche

Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri: scoppia polemica

La maggioranza tira dritto

Finora la maggioranza non sembra intenzionata a cambiare la norma, che ha sollevato gli scudi del centrosinistra, degli avvocati e dell'Anm. Da domani il provvedimento sarà in aula, alla Camera, per l'ok finale. Ma nonostante sia blindato dalla fiducia, ha i giorni contati: va convertito in legge entro sabato o decade. Perciò il governo non vuole fare dietrofront. “Non c'è nulla da correggere", ha detto Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia e “padre” dell'emendamento, poi condiviso dagli alleati e presentato a marzo. Un'ulteriore modifica costringerebbe il decreto a tornare al Senato per la terza lettura.

Vedi anche

Decreto Sicurezza, scontro su premio avvocati per rimpatri
FOTOGALLERY

Ansa e SkyTG24

Migranti in Unione europea e in Italia
1/9
Mondo

Migranti in Ue, in 3 mesi i rimpatri eseguiti sono meno del 25%. DATI

A Bruxelles i Ventisette hanno approvato gli ultimi tasselli del Patto sulla migrazione del 2024, concentrandosi in particolare sulla definizione di Paesi sicuri e sulla possibile creazione di hub in Paesi terzi, come sperimentato dall’Italia con l’Albania. Di questo si è parlato nella puntata del 10 dicembre di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Dl sicurezza, Quirinale in attesa di soluzione per norma su avvocati

Politica

Il Colle vigila sull’emendamento che prevede un incentivo da 615 euro per i legali che seguono...

Adriana Poli Bortone, la sindaca di Lecce si fa tatuare la sigla MSI

Politica

Il tatuaggio è stato fatto nel corso dell’inaugurazione del Tattoo Fest a Lecce dove la sindaca è...

Governo, si stringe per completare la squadra: cosa sapere

Politica

Più volte rimandata per questioni e visite internazionali, potrebbe essere quella di mercoledì...

ESTERNO DI PALAZZO CHIGI, SEDE DEL GOVERNO (ROMA - 2009-10-28, Antonia Cesareo) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Decreto sicurezza, deroga coltelli e fermo preventivo: cosa prevede

Politica

Il provvedimento ha ottenuto il 17 aprile il via libera al Senato, e ora si prepara a tappe...

Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri: scoppia polemica

Politica

Nel decreto approvato ieri dal Senato, un emendamento della maggioranza introduce un compenso per...

Politica: I più letti