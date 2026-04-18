Venerdì 17 aprile l'aula del Senato ha approvato il decreto sicurezza che ora passa alla Camera con tempi stretti. Tra le novità inserite c’è un emendamento della maggioranza che una prevede una “spinta” ai rimpatri volontari assistiti dei migranti. Per incentivarli si è pensato a un compenso per l'avvocato che offre consulenza legale e informazioni al migrante interessato. La norma ha provocato dure critiche dalle opposizioni, mentre il Consiglio nazionale forense si è dissociato chiedendo modifiche a Montecitorio.

La novità

Secondo l’emendamento, con la modifica scatta un compenso al legale della stessa misura del contributo economico oggi previsto per il migrante, e pari a 615 euro. Sarà riconosciuto "ad esito della partenza dello straniero". Nella relazione illustrativa dell'emendamento sono riportati i dati del ministero dell'Interno per cui nel triennio 2023-2025 sono stati circa 2500 i cittadini stranieri che hanno chiesto e aderito ai rimpatri volontari assistiti, in media 800 l'anno.

Consiglio nazionale forense si dissocia da norma

In una nota, il Consiglio nazionale forense ha preso oggi le distanze dalla norma che introduce un contribuito agli avvocati per l'assistenza legale sui rimpatri volontari dei migranti. "In merito alla norma del decreto sicurezza che attribuisce al Consiglio nazionale forense un ruolo nel processo di rimpatrio degli immigrati e nella gestione dei pagamenti dei legali coinvolti, il Cnf precisa di non essere mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell'emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione”. Contenuta nell'articolo 30 bis del decreto, la novità è stata introdotta con un emendamento di maggioranza e prevede la "collaborazione" del Consiglio nell'assistenza legale e un suo ruolo nei contributi economici ai legali. Il Cnf quindi "chiede che il Parlamento intervenga per eliminarne ogni coinvolgimento, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali".