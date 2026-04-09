Guerra Ucraina, Zelensky: "Con tregua Medio oriente possibile ripartenza colloqui". LIVE
Il presidente ucraino, in unintervista al Gr Rai, si è anche detto disponibile a un incontro con Putin. “Di sicuro, non a Mosca, né a Kiev. Ma se è pronto a incontrarmi, ci sono molti posti per farlo", ha dichiarato. Poi i complimenti a Giorgia Meloni: “È una leader forte non solo in tutta Europa ma anche a Bruxelles. È una delle voci più esplicite, soprattutto per aiutare l'Ucraina"
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"Sono pronto a incontrare Putin. Di sicuro, non a Mosca, né a Kiev. Ma se è pronto a incontrarmi, ci sono molti posti per farlo. Possiamo trovarne uno in Medio Oriente, Europa, Stati Uniti, ovunque.” E' quanto ha detto Volodymyr Zelensky in un'intervista al Gr Rai. "Non possiamo discutere semplicemente della cessione del Donbass. Se lasciamo il Donbass ai russi, occuperanno i luoghi da noi meglio difesi senza alcuna perdita. Per costruire nuove linee di fortificazione potrebbe volerci un anno, un anno e mezzo. Potrebbero attaccare Kharkiv e altre città che contribuiscono molto al nostro Pil. E ci sarà una frattura nella società. E qualsiasi divisione è l'obiettivo chiave di Putin e la rovina della nostra indipendenza”, ha detto ancora il presidente ucraino nell'intervista, nella quale ha parlato anche del presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni: "Giorgia Meloni è una leader forte non solo in tutta Europa ma anche a Bruxelles. È una delle voci più esplicite, soprattutto per aiutare l'Ucraina. Oggi bisogna sbloccare i 90 miliardi di assistenza al nostro Paese. Dipende da tante voci e la voce di Georgia è molto importante per noi".
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Zelensky: "Meloni leader forte, sua voce importante per l'Ucraina"
"Giorgia Meloni è una leader forte non solo in tutta Europa ma anche a Bruxelles. È una delle voci più esplicite, soprattutto per aiutare l'Ucraina. Oggi bisogna sbloccare i 90 miliardi di assistenza al nostro Paese. Dipende da tante voci e la voce di Giorgia è molto importante per noi. Giorgia Meloni ha buone relazioni con gli Stati Uniti e gli Stati Uniti devono fare pressione sulla Russia per un cessate il fuoco e poi porre fine a questa guerra. Lo stesso si può dire di Bruxelles". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in una intervista con l''inviato di Radio Rai Marco Barbonaglia trasmessa dal Gr1 alle 8.
Zelensky: "Con tregua in Medio Oriente possibile ripartenza colloqui su Ucraina"
"Mi congratulo con gli Stati Uniti per il risultato raggiunto. Renderà più facile affrontare questa crisi energetica. Ad ogni modo il supporto alll'Ucraina, con le forniture di armamenti, deve continuare. Gli Stati Uniti erano più concentrati sul Medio Oriente, per questo i negoziati a tre con la Russia sono stati posticipati. Ma ripartiremo". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, in un intervista con l''inviato di Radio Rai Marco Barbonaglia, trasmessa dal Gr1 alle 8.
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Per il segretario generale della Nato il presidente "è chiaramente deluso da molti alleati dell'Alleanza", ma, ha aggiunto, "gli ho fatto notare come molti Paesi europei hanno aiutato". "È stata una conversazione schietta e aperta", ha sottolineato Rutte.
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Kiev, una persona morta e 4 ferite nel sud per un attacco russo
Un attacco russo ha ucciso una persona e ne ha ferite quattro nella regione meridionale ucraina di Zaporizhzhia, lo hanno riferito le autorità regionali. "Una persona è stata uccisa e quattro ferite" nell'attacco avvenuto nelle prime ore del mattino, ha scritto Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale, su Telegram. Ha aggiunto che il numero delle vittime è "in aumento" dopo l'attacco, che ha distrutto alcune case nella cittadina rurale di Balabyne