Guerra Ucraina Russia, Putin: tregua per Pasqua ortodossa. Due morti a Dnipropetrovsk LIVE
Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo. "L'Ucraina ha ripetutamente dichiarato che siamo pronti per passi simmetrici", ha detto Zelensky. Attacchi di artiglieria e aerei russi hanno ucciso due persone a Dnipropetrovsk, in Ucraina
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Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo. "L'Ucraina ha ripetutamente dichiarato che siamo pronti per passi simmetrici. Le persone hanno bisogno di una Pasqua libera da minacce e di un reale movimento verso la pace, e la Russia ha la possibilità di non tornare a colpire dopo Pasqua" ha comunicato Zelensky.
Attacchi di artiglieria e aerei russi hanno ucciso due persone a Dnipropetrovsk, in Ucraina. Lo ha fatto sapere il capo dell'amministrazione militare della regione orientale. "Il nemico ha attaccato tre distretti della regione quasi 30 volte con droni e artiglieria", ha detto Oleksandr Ganzha su Telegram.
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Un morto per droni ucraini nella regione russa di Volgograd
Una persona è morta a seguito di un attacco con droni delle forze armate ucraine nella regione di Volgograd. Lo ha riferito il governatore, Andrei Bocharov. "Un residente del villaggio di cottage Michurinets a Volzhsky è morto per ferite da schegge", ha dichiarato Bocharov sul canale Telegram del governo regionale. Nel distretto di Svetloyarsky, un serbatoio contenente prodotti petroliferi ha preso fuoco. L'incendio è già in fase di spegnimento. Inoltre, sono stati danneggiati 13 edifici residenziali, una linea elettrica e un gasdotto.
Zelensky: "Ora ripristinare le sanzioni energetiche contro la Russia"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di volere il ripristino delle sanzioni energetiche contro la Russia in seguito all'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran che ha riaperto lo Stretto di Hormuz, vitale per gli approvvigionamenti energetici globali. "Ora sta iniziando un cessate il fuoco in Medio Oriente e nel Golfo. E io aspetto che le sanzioni sul petrolio russo vengano pienamente reintrodotte, come lo erano prima", ha affermato Zelensky in dichiarazioni rilasciate oggi sotto embargo ai giornalisti, tra cui l'Afp.
Cannonate e raid russi contro Dnipropetrovsk, due morti
Attacchi di artiglieria e aerei russi hanno ucciso due persone a Dnipropetrovsk, in Ucraina. Lo ha fatto sapere il capo dell'amministrazione militare della regione orientale. "Il nemico ha attaccato tre distretti della regione quasi 30 volte con droni e artiglieria", ha detto Oleksandr Ganzha su Telegram. Gli attacchi sono avvenuti prima di una tregua di 32 ore nei combattimenti durante il fine settimana per le festività della Pasqua ortodossa.
Zelensky: sì a tregua per Pasqua ortodossa
"L'Ucraina ha dichiarato piu' volte che siamo pronti a passi speculari. Quest'anno abbiamo proposto un cessate il fuoco per il periodo delle festività pasquali e agiremo di conseguenza. Le persone hanno bisogno di una Pasqua senza minacce e di un reale avanzamento verso la pace, e in Russia c'è la possibilità di non tornare agli attacchi anche dopo la Pasqua". Lo scrive il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.
Ucraina: Putin annuncia cessate il fuoco per Pasqua ortodossa
Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa. Lo ha reso noto il Cremlino. "Per decisione del Comandante Supremo, Vladimir Putin, in occasione della prossima festività della Pasqua ortodossa viene dichiarato un cessate il fuoco dalle ore 16 dell'11 aprile fino alla fine della giornata del 12 aprile 2026", si legge nella nota del Cremlino.
La Russia si aspetta che l'Ucraina rispetti la tregua annunciata da Putin, si legge sul sito web del Cremlino. "Diamo per scontato che la parte ucraina seguirà l'esempio della Federazione Russa'' nel dichiarare un cessate il fuoco, si legge nel comunicato.