Putin: tregua per Pasqua ortodossa. Due morti a Dnipropetrovsk. LIVE

Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo. "L'Ucraina ha ripetutamente dichiarato che siamo pronti per passi simmetrici. Le persone hanno bisogno di una Pasqua libera da minacce e di un reale movimento verso la pace, e la Russia ha la possibilità di non tornare a colpire dopo Pasqua" ha comunicato Zelensky.

Attacchi di artiglieria e aerei russi hanno ucciso due persone a Dnipropetrovsk, in Ucraina. Lo ha fatto sapere il capo dell'amministrazione militare della regione orientale. "Il nemico ha attaccato tre distretti della regione quasi 30 volte con droni e artiglieria", ha detto Oleksandr Ganzha su Telegram.

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