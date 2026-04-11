Ucraina, a Odessa 2 morti in raid russo poco prima tregua Pasqua. LIVE

Il cessate il fuoco inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) e durerà sino alla mezzanotte di domanica. Intanto alla vigilia della tregua una persona è rimasta uccisa e circa quindici altre ferite in due attacchi separati nell'Ucraina centrale e orientale. Raid di droni delle forze russe anche su Odessa e la sua regione
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Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che comincia da oggi. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo. "L'Ucraina ha ripetutamente dichiarato che siamo pronti per passi simmetrici. Le persone hanno bisogno di una Pasqua libera da minacce e di un reale movimento verso la pace, e la Russia ha la possibilità di non tornare a colpire dopo Pasqua" ha comunicato Zelensky. Intanto alla vigilia del cessate il fuoco una persona è rimasta uccisa e circa quindici altre ferite in due attacchi separati nell'Ucraina centrale e orientale. Raid di droni delle forze russe anche su Odessa e la sua regione: due morti.
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Attacco russo uccide due persone a Odessa prima della tregua
Due persone sono state uccise nella notte da un attacco russo contro una zona residenziale di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Lo hanno annunciato oggi le autorità regionali, a poche ore dall'inizio di una tregua decisa in occasione della Pasqua ortodossa. "Altre due persone ferite sono attualmente in ospedale" e "le infrastrutture civili hanno subito danni ingenti", in particolare edifici, una residenza universitaria e una scuola materna, ha aggiunto Serhii Lysak, capo dell'amministrazione militare della regione di Odessa, grande città portuale sul Mar Nero regolarmente presa di mira da Mosca.
Kiev: "Raid russi su Odessa, colpiti edifici civili"
Raid di droni delle forze russe su Odessa e la sua regione. A seguito degli attacchi sono scoppiati incendi in alcuni edifici residenziali. Lo ha riferito RBC-Ucraina, citando il capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, Serhiy Lysak. Secondo quanto riferito, un'abitazione privata è stata colpita e un altro edificio residenziale e il tetto di un dormitorio sono in fiamme a seguito dell'attacco. Non ci sono informazioni su eventuali vittime.
Ucraina, un morto e 15 feriti a vigilia della tregua di Pasqua
Una persona è rimasta uccisa e circa quindici altre ferite in due attacchi separati nell'Ucraina centrale e orientale. Lo hanno annunciato le autorità regionali, alla vigilia della tregua prevista per la durata della Pasqua ortodossa. Nella regione di Poltava (Ucraina centrale), una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita in un attacco di droni che ha colpito "un negozio e un bar" ha dichiarato Vitalii Diakivnych, capo dell'amministrazione militare regionale, su Telegram. Nell'Ucraina nord-orientale, nella regione di Sumy, al confine con la Russia, attacchi di droni contro edifici residenziali hanno ferito 14 persone, tra cui un ragazzo di 14 anni e una donna di 87 anni, ricoverata in ospedale, ha annunciato anche Oleg Grygorov, capo dell'amministrazione militare regionale, sempre su Telegram. Russia e Ucraina hanno concordato un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa, una tregua che dovrebbe durare dal pomeriggio di oggi fino a domani sera.