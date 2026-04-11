Ucraina, a Odessa 2 morti in raid russo poco prima tregua Pasqua. LIVE

Una persona è rimasta uccisa e circa quindici altre ferite in due attacchi separati nell'Ucraina centrale e orientale. Lo hanno annunciato le autorità regionali, alla vigilia della tregua prevista per la durata della Pasqua ortodossa. Nella regione di Poltava (Ucraina centrale), una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita in un attacco di droni che ha colpito "un negozio e un bar" ha dichiarato Vitalii Diakivnych, capo dell'amministrazione militare regionale, su Telegram. Nell'Ucraina nord-orientale, nella regione di Sumy, al confine con la Russia, attacchi di droni contro edifici residenziali hanno ferito 14 persone, tra cui un ragazzo di 14 anni e una donna di 87 anni, ricoverata in ospedale, ha annunciato anche Oleg Grygorov, capo dell'amministrazione militare regionale, sempre su Telegram. Russia e Ucraina hanno concordato un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa, una tregua che dovrebbe durare dal pomeriggio di oggi fino a domani sera.