Ucraina, tregua per Pasqua ortodossa, Kiev: "Violata da russi". LIVE

"La Pasqua dovrebbe essere un momento di sicurezza e pace. Sarebbe giusto che il cessate il fuoco proseguisse anche dopo le festività". A dirlo, in un video pubblicato su X, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Abbiamo trasmesso questa proposta alla Russia e, se la Russia sceglierà ancora una volta la guerra invece della pace, dimostrerà ancora una volta al mondo, e agli Stati Uniti in particolare, chi difende davvero i propri principi", ha aggiunto il leader di Kiev, concludendo che "l'Ucraina reagirà in modo simmetrico".