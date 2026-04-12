Ucraina, tregua per Pasqua ortodossa, Kiev: "Violata da russi". LIVE

Ucraina, tregua per Pasqua ortodossa, Kiev denuncia: "Violata da Russia 469 volte". LIVE
Le forze russe hanno violato per ben 469 volte la tregua per la Pasqua ortodossa, entrata ieri in vigore sul fronte. "Dopo le 16, sono state registrate 469 violazioni del cessate il fuoco, ovvero: 22 assalti nemici, 153 bombardamenti, 19 attacchi con droni d'attacco ('Lancet', 'Molniya') e 275 attacchi con droni Fpv", ha dichiarato lo Stato Maggiore ucraino sui social. Mercoledì 15 aprile la premier Meloni riceverà Zelensky a Palazzo Chigi
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Le forze russe hanno violato per ben 469 volte la tregua per la Pasqua ortodossa, entrata ieri in vigore sul fronte. "Dopo le 16, sono state registrate 469 violazioni del cessate il fuoco, ovvero: 22 assalti nemici, 153 bombardamenti, 19 attacchi con droni d'attacco ('Lancet', 'Molniya') e 275 attacchi con droni Fpv", ha dichiarato lo Stato Maggiore ucraino sui social. Mercoledì 15 aprile la premier Meloni riceverà Zelensky a Palazzo Chigi.
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Guerra Ucraina, media: “Putin chiede aiuto agli oligarchi per sostenere la difesa russa"
Secondo il Financial Times, almeno due uomini d'affari russi avrebbero comunicato a Putin la loro disponibilità a contribuire al bilancio della difesa del Paese per sostenere la guerra. Secondo il Guardian, lo scorso anno la spesa per la difesa del Cremlino è aumentata del 42%. Intanto, Zelensky ha annunciato "progressi delle forze ucraine nelle zone meridionali della linea del fronte", mentre crescono i timori di Kiev per un possibile dirottamento delle armi Usa in Iran
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Kiev denuncia violazioni della tregua da parte delle forze russe
L'Ucraina denuncia molteplici presunte violazioni da parte delle forze russe della tregua per la Pasqua ortodossa in vigore dalle 16 di ieri: secondo lo Stato maggiore dell'esercito, gli episodi di mancato rispetto dello stop ai combattimenti da parte di Mosca sarebbero stati almeno "469". Tra questi, si legge in una nota, ci sarebbero stati almeno "153 bombardamenti" e circa 300 attacchi con droni. In uno di questi attacchi, tre operatori sanitari sono rimasti feriti in un raid con un drone a Hlukhiv (oblast' di Sumy), vicino alla frontiera russa nel nord, secondo le autorità militari locali citate dal Kiev Independent.
Zelensky: "Il cessate il fuoco prosegua anche dopo la Pasqua ortodossa"
"La Pasqua dovrebbe essere un momento di sicurezza e pace. Sarebbe giusto che il cessate il fuoco proseguisse anche dopo le festività". A dirlo, in un video pubblicato su X, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Abbiamo trasmesso questa proposta alla Russia e, se la Russia sceglierà ancora una volta la guerra invece della pace, dimostrerà ancora una volta al mondo, e agli Stati Uniti in particolare, chi difende davvero i propri principi", ha aggiunto il leader di Kiev, concludendo che "l'Ucraina reagirà in modo simmetrico".
Guerra Russia Ucraina, concordato un cessate il fuoco di 2 giorni per la Pasqua ortodossa
Lo stop alle ostilità durerà 32 ore: dalle ore 16 (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile fino alla mezzanotte del giorno successivo. "L'Ucraina ha ripetutamente dichiarato che siamo pronti per passi simmetrici”, ha fatto sapere Zelensky confermando la volontà di rispettare il cessate il fuoco in occasione della festività
Russia e Ucraina, cessate il fuoco di 2 giorni per la Pasqua ortodossaVai al contenuto
Kiev: "Russi hanno violato tregua 469 volte"
Le forze russe hanno violato per ben 469 volte la tregua per la Pasqua ortodossa, entrata oggi in vigore sul fronte. "Dopo le 16, sono state registrate 469 violazioni del cessate il fuoco, ovvero: 22 assalti nemici, 153 bombardamenti, 19 attacchi con droni d'attacco ('Lancet', 'Molniya') e 275 attacchi con droni Fpv", ha dichiarato lo Stato Maggiore ucraino sui social.