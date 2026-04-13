Durante la guerra gli agenti dell'intelligence militare ucraina (Hur) hanno lanciato con successo razzi vettori nello spazio per ben due volte. Lo ha dichiarato il deputato Fedir Venislavskyi, presidente della Sottocommissione per la Sicurezza dello Stato della Commissione Difesa della Verkhovna Rada, in un'intervista a Rbc-Ukraine. Il primo lancio ha raggiunto un'altitudine di oltre 100 chilometri, mentre il secondo ha raggiunto i 204 chilometri. Entrambi i risultati sono stati ufficialmente registrati con mezzi tecnici. "Si tratta di una situazione unica per un Paese impegnato in una guerra su vasta scala. Significa che l'Ucraina possiede già la capacità tecnica di contrastare sistemi d'attacco nemici simili e di distruggerli nello spazio", ha affermato Venislavskyi, sottolineando che non si trattava di esperimenti, bensì di vere e proprie missioni di combattimento condotte sotto la guida dell'allora capo dell'Hur Kyrylo Budanov. "Disponiamo di missili di cui quasi nessuno è a conoscenza, ma che sono in grado di colpire il territorio nemico a distanze fino a 500 chilometri e di volare a velocità ipersoniche. Li stiamo utilizzando con successo. Ma il loro scopo principale è quello di condurre operazioni straordinarie, comprese quelle di cui abbiamo appena parlato", ha osservato il deputato. Oltre a questi lanci, una task force dell'Hur ha completato un'altra missione unica: il lancio di un razzo vettore da un aereo da trasporto a un'altitudine di circa 8 km. "Questo è stato fatto per la prima volta nel continente europeo e solo per la seconda volta nella storia del mondo. Gli Stati Uniti ci sono riusciti per primi a metà degli anni '70. Tuttavia, la nostra altitudine di lancio è un record", ha sottolineato Venislavskyi. Questo sistema aviolanciato potrebbe presto evolversi in un "porto spaziale volante". Il lancio di razzi dall'aria consente di risparmiare l'energia necessaria per attraversare gli strati densi dell'atmosfera, aumentando significativamente la gittata e l'efficacia dell'attacco, ha spiegato il deputato. Si prevede che il sistema verrà utilizzato sia per scopi civili sia per contrastare i missili russi Oreshnik.