Russia, attacco ucraino con droni: una donna morta e 5 feriti. LIVE

Un attacco con droni ucraino ha colpito la città di Ielets, nella Russia occidentale, a circa 350 km a sud di Mosca. Lo ha reso noto il governatore della regione di Lipetsk. Una donna è morta "mentre si trovava in una casa", ha scritto Igor Artamonov su Telegram. Altre cinque persone sono rimaste ferite, ha aggiunto.

Intanto, l'alimentazione elettrica esterna alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina è stata interrotta e i generatori diesel di riserva sono stati avviati secondo le procedure standard.

Parlando delle recenti elezioni parlamentari in Ungheria, il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, ha riferito che è "improbabile che le elezioni ungheresi possano influire sulla situazione relativa al conflitto tra Russia e Ucraina".

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