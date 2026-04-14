Russia, attacco ucraino con droni: una donna morta e 5 feriti. LIVE

Un raid ha colpito la città di Ielets, nella Russia occidentale, causando la morte di una donna. Altre cinque persone sono rimaste ferite. Intanto, è stata interrotta l'alimentazione elettrica esterna nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Secondo il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, è "improbabile che le elezioni ungheresi possano influire sulla situazione relativa al conflitto tra Russia e Ucraina"
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Un attacco con droni ucraino ha colpito la città di Ielets, nella Russia occidentale, a circa 350 km a sud di Mosca. Lo ha reso noto il governatore della regione di Lipetsk. Una donna è morta "mentre si trovava in una casa", ha scritto Igor Artamonov su Telegram. Altre cinque persone sono rimaste ferite, ha aggiunto.
Intanto, l'alimentazione elettrica esterna alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina è stata interrotta e i generatori diesel di riserva sono stati avviati secondo le procedure standard.
Parlando delle recenti elezioni parlamentari in Ungheria, il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, ha riferito che è "improbabile che le elezioni ungheresi possano influire sulla situazione relativa al conflitto tra Russia e Ucraina".
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Guerra Ucraina, media: “Putin chiede aiuto agli oligarchi per sostenere la difesa russa"
Secondo il Financial Times, almeno due uomini d'affari russi avrebbero comunicato a Putin la loro disponibilità a contribuire al bilancio della difesa del Paese per sostenere la guerra. Secondo il Guardian, lo scorso anno la spesa per la difesa del Cremlino è aumentata del 42%. Intanto, Zelensky ha annunciato "progressi delle forze ucraine nelle zone meridionali della linea del fronte", mentre crescono i timori di Kiev per un possibile dirottamento delle armi Usa in Iran
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Sybiha: "Colloquio telefonico con Kallas: focus Ungheria e Medio Oriente"
Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha dichiarato di aver avuto una conversazione telefonica con la responsabile della politica estera dell'Unione Europea Kaja Kallas e ha sottolineato l'importanza di sbloccare un prestito di 90 miliardi di euro (105 miliardi di dollari) a favore dell'Ucraina. Sybiha ha dichiarato che i due hanno “scambiato opinioni sui risultati delle elezioni in Ungheria e sulle loro implicazioni per la forza dell'Europa” e hanno anche discusso dell'agenda europea e del Medio Oriente.
Centrale nucleare Zaporizhzhia, interrotta alimentazione elettrica esterna
L'alimentazione elettrica esterna alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata interrotta ed i generatori diesel di riserva sono stati avviati secondo le procedure standard. Lo ha comunicato - come riporta la Tass - l'ufficio stampa della centrale: "La situazione è sotto controllo. A seguito dell'intervento dei dispositivi di protezione automatica, si è verificata un'interruzione della linea di trasmissione ad alta tensione da 330 kV Ferrosplavnaya-1. La linea Dneprovskaya rimane disattivata dal 24 marzo 2026", si legge nel comunicato.
Russia, attacco ucraino con droni: donna morta e 5 feriti
Un morto nella Russia occidentale, a circa 350 km a sud di Mosca, a causa di un attacco con i droni. Lo ha reso noto il governatore della regione di Lipetsk. La città di "Ielets è stata colpita da un attacco con droni, una donna è morta" mentre si trovava in una casa, ha scritto Igor Artamonov su Telegram. Altre cinque persone sono rimaste ferite, ha aggiunto. La Russia e l'Ucraina hanno ripreso i loro raia con i droni nella notte tra dome