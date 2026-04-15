Ucraina, oggi Zelensky a Roma incontra Meloni e Mattarella. LIVE

A Zaporizhzhia, una donna che si trovava in un chiosco vicino a una fermata dell'autobus è stata uccisa a seguito di un attacco nemico, e alcune case, un'azienda e un parcheggio sono stati danneggiati. Lo afferma Ukrinform, citando il canale Telegram del capo dell'amministrazione militare Ivan Fedorov. Secondo quanto riferito, si trattava di una commerciante di 74 anni che lavorava nel chiosco. I bombardamenti hanno danneggiato anche un parcheggio, un'attività commerciale, una fermata dell'autobus, alcuni edifici residenziali vicini. Gli incendi sono già stati spenti. Le truppe russe hanno colpito poi la parte centrale di Sloviansk con una bomba aerea Fab-1500, ha fatto sapere il capo dell'amministrazione militare Vadym Lyakh. L'attacco è avvenuto alle 5 del mattino: un impianto sportivo per bambini, monumento storico della città, è stato completamente distrutto. Un edificio amministrativo è stato distrutto, un altro danneggiato. Tre persone inoltre sono rimaste ferite a Dnipro a seguito di attacchi russi, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk Oleksandr Ganzha: "Il nemico ha attaccato due distretti della regione con dei droni". A Dnipro un edificio amministrativo e un grattacielo sono stati danneggiati. Una donna di 29 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. Una donna di 22 anni e un uomo di 65 anni sono in cura ambulatoriale. Nel distretto di Nikopol le comunità di Pokrovska e Chervonogryhorivska sono state oggetto di attacchi russi. Infine, secondo il capo dell'amministrazione statale locale Oleh Kiper, le truppe russe hanno nuovamente attaccato le infrastrutture portuali della regione di Odessa con droni d'attacco. Si sono verificati incendi e danni a magazzini ed edifici amministrativi. Secondo i dati preliminari, non ci sono vittime. Gli incendi sono stati rapidamente domati dai soccorritori. Sono in corso le operazioni di valutazione dei danni e di bonifica.