Ucraina, oggi Zelensky a Roma incontra Meloni e Mattarella. LIVE

Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE
Al presidente ucraino la premier ribadirà "il sostegno senza se e senza ma" che non è mai mancato in questi quattro anni. Un sostegno che non verrà meno fino a che non si raggiungerà una pace "sostenibile" per Kiev. Attacco di droni russi stanotte nella città ucraina di Cherkasy: morto un bambino, 12 feriti. Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha dichiarato ai giornalisti a Pechino che la visita del presidente Vladimir Putin in Cina avrà luogo nella prima metà di quest'anno
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Il presidente ucraino Zelensky oggi in visita a Roma incontrerà la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A Zelensky la premier ribadirà "il sostegno senza se e senza ma" a Kiev, che non è mai mancato in questi quattro anni.
Attacco di droni russi stanotte nella città ucraina di Cherkasy: morto un bambino, 12 feriti. A Zaporizhzhia, una donna è stata uccisa a seguito di un attacco russo. Tre persone inoltre sono rimaste ferite a Dnipro.
Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha dichiarato ai giornalisti a Pechino che la visita del presidente Vladimir Putin in Cina avrà luogo nella prima metà di quest'anno.
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Nato, Wsj: "Europei preparano piano riserva in caso uscita Usa"
Un piano di riserva per garantire che l'Europa possa difendersi utilizzando le strutture militari esistenti della Nato in caso di ritiro degli Stati Uniti sta guadagnando terreno dopo aver ottenuto il sostegno della Germania, da sempre contraria a un approccio unilaterale. Lo riporta il Wall Street Journal. I funzionari che lavorano a questi piani, che alcuni definiscono "Nato europea", mirano a coinvolgere un maggior numero di europei nei ruoli di comando e controllo dell'alleanza e a integrare le risorse militari statunitensi con le proprie.
Attacchi russi in Ucraina, donna morta a Zaporizhzhia e 3 feriti a Dnipro
A Zaporizhzhia, una donna che si trovava in un chiosco vicino a una fermata dell'autobus è stata uccisa a seguito di un attacco nemico, e alcune case, un'azienda e un parcheggio sono stati danneggiati. Lo afferma Ukrinform, citando il canale Telegram del capo dell'amministrazione militare Ivan Fedorov. Secondo quanto riferito, si trattava di una commerciante di 74 anni che lavorava nel chiosco. I bombardamenti hanno danneggiato anche un parcheggio, un'attività commerciale, una fermata dell'autobus, alcuni edifici residenziali vicini. Gli incendi sono già stati spenti. Le truppe russe hanno colpito poi la parte centrale di Sloviansk con una bomba aerea Fab-1500, ha fatto sapere il capo dell'amministrazione militare Vadym Lyakh. L'attacco è avvenuto alle 5 del mattino: un impianto sportivo per bambini, monumento storico della città, è stato completamente distrutto. Un edificio amministrativo è stato distrutto, un altro danneggiato. Tre persone inoltre sono rimaste ferite a Dnipro a seguito di attacchi russi, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk Oleksandr Ganzha: "Il nemico ha attaccato due distretti della regione con dei droni". A Dnipro un edificio amministrativo e un grattacielo sono stati danneggiati. Una donna di 29 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. Una donna di 22 anni e un uomo di 65 anni sono in cura ambulatoriale. Nel distretto di Nikopol le comunità di Pokrovska e Chervonogryhorivska sono state oggetto di attacchi russi. Infine, secondo il capo dell'amministrazione statale locale Oleh Kiper, le truppe russe hanno nuovamente attaccato le infrastrutture portuali della regione di Odessa con droni d'attacco. Si sono verificati incendi e danni a magazzini ed edifici amministrativi. Secondo i dati preliminari, non ci sono vittime. Gli incendi sono stati rapidamente domati dai soccorritori. Sono in corso le operazioni di valutazione dei danni e di bonifica.
Lavrov: "Pronti a colmare gap energetico dei Paesi partner"
La Russia e' pronta a colmare il gap energetico dei Paesi partner disposti a collaborare su basi "paritarie e reciprocamente vantaggiose". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nel corso di una conferenza stampa a Pechino. "La Russia puo' certamente colmare il deficit energetico che Cina e altri Paesi stanno affrontando, se interessati a lavorare con noi su condizioni eque e vantaggiose per entrambe le parti", ha affermato Lavrov, ricordando che Mosca ha gia' piu' volte espresso questa disponibilita' anche a fronte dei piani europei, promossi dalla Commissione europea, di interrompere i rapporti energetici con la Russia, in particolare per quanto riguarda la fornitura di idrocarburi. Il capo della diplomazia russa ha sottolineato che Mosca e Pechino dispongono di tutte le capacita' necessarie, sia attuali sia di riserva e future, per evitare dipendenze da quelle che ha definito "mosse aggressive" capaci di destabilizzare l'economia globale e il settore energetico mondiale.
Germania e Ucraina firmano accordi per difesa, droni e armi. VIDEO
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Mosca: 85 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe
Le difese aeree hanno abbattuto 85 droni ucraini stanotte sulle regioni della Russia, rende noto l'agenzia di stampa Tass citando il Ministero della Difesa di Mosca.
Ucraina, Kiev: "Usa spingono ancora per cessione Donbas"
Gli Stati Uniti non hanno cambiato linea: nei colloqui in corso da ieri a Berlino, i negoziatori americani continuano a premere sull'Ucraina affinche' ceda le regioni orientali di Donetsk e Lugansk. Lo ha riferito un funzionario ucraino. Washington, ha spiegato, sta chiedendo all'Ucraina di "ritirarsi" dalle regioni del Donbas, ma Kiev continua a fare muro. "E' un po' sorprendente che gli Americani stiano assumendo la posizione dei russi su questa questione," ha aggiunto la fonte.
Lavrov: "Putin sarà in Cina nella prima metà di quest'anno"
Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha dichiarato ai giornalisti a Pechino che la visita del presidente Vladimir Putin in Cina avrà luogo nella prima metà di quest'anno. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass.
Kiev: un bimbo morto e 12 feriti in un attacco di droni russi sulla città di Cherkasy
Un bambino di 8 anni è rimasto ucciso e altre 12 persone ferite in un attacco di droni russi stanotte nella città ucraina di Cherkasy, secondo quanto riportato dalle autorità locali citate dai media di Kiev.