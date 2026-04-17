Ucraina, nuova ondata di attacchi russi. Zelensky: "Fare pressione su Mosca". LIVE
I raid, che hanno colpito anche la città di Odessa, hanno provocato almeno 15 morti e 90 feriti. Il presidente ucraino ha quindi lanciato un nuovo appello ai partner affinché mantengano la pressione sulla Russia e forniscano tempestivamente gli aiuti promessi a Kiev. "Da parte dell'Ue è giunto il momento di procedere con il ventesimo pacchetto di sanzioni" ha scritto Kallas sui social media. Meloni e Mattarella hanno ribadito il sostegno dell'Italia
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Nuova ondata di attacchi russi con missili e droni sull'Ucraina. I raid, che hanno colpito anche la città di Odessa, hanno provocato almeno 15 morti e 90 feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha quindi lanciato un nuovo appello ai partner affinché mantengano la pressione sulla Russia e forniscano tempestivamente gli aiuti promessi a Kiev. "Da parte dell'Ue è giunto il momento di procedere con il ventesimo pacchetto di sanzioni. Il Consiglio Affari esteri lo esaminerà la prossima settimana", ha scritto Kallas sui social media. Le sue dichiarazioni giungono in un contesto di opposizione da parte di Bratislava. Il ministro degli Esteri slovacco Juraj Blanar ha affermato che il suo Paese è pronto a porre il veto alle sanzioni a meno che non riceva garanzie in merito all'oleodotto Druzhba. Giovedì la visita di Zelensky a Roma. Meloni e Mattarella hanno ribadito il sostegno dell'Italia. Il presidente ucraino ha anche discusso con il ministro della Difesa Guido Crosetto di cooperazione nel settore della difesa e del possibile formato di tale partnership, sia bilaterale che multilaterale con partner in Europa.
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Un'unità ucraina annuncia: "Effettuati oltre 100 attacchi robotizzati al fronte"
Un'unità ucraina ha dichiarato oggi all'Afp di aver effettuato oltre 100 attacchi sul fronte utilizzando robot terrestri, dopo che il presidente Zelensky ha recentemente elogiato la conquista di una posizione russa grazie a questo nuovo metodo. "Si tratta di assalti robotici combinati. In totale, ce ne sono già stati più di 100", ha affermato una fonte interna alla compagnia NC-13, specializzata nell'uso di questi veicoli da combattimento e parte della 3ª Brigata d'Assalto ucraina. "Queste operazioni includono l'eliminazione del personale nemico, nonché la distruzione di rifugi e posti di comando", ha continuato la fonte. "Non si tratta più di incidenti isolati, ma di operazioni di combattimento sistematiche", ha affermato, specificando che hanno coinvolto robot "kamikaze" che trasportano cariche esplosive e altri equipaggiati con armi in grado di sparare contro le truppe nemiche. Secondo questa fonte, questi sistemi possono sostituire gli attacchi di fanteria, spesso molto letali, ma anche "individuare e ingaggiare" i bersagli e "prevenire" le "infiltrazioni" nemiche. "Laddove non è possibile schierare la fanteria, stiamo già impiegando sistemi robotici che conducono operazioni di combattimento costanti", ha affermato Makar, comandante della Compagnia NC13.
Zelensky discute con Crosetto di cooperazione difesa e possibile formato partnership
Volodymir Zelensky ha discusso con il ministro della Difesa Guido Crosetto di cooperazione nel settore della difesa e del possibile formato di tale partnership, sia bilaterale che multilaterale con partner in Europa, ha spiegato il Presidente ucraino in un tweet. Abbiamo anche parlato di rafforzare la nostra difesa aerea con forniture di missili per contrastare gli attacchi della Russia, ha aggiunto. Abbiamo concordato di proseguire il lavoro sulla preparazione di un Accordo sui droni e definire le aree di cooperazione. Abbiamo potenziale significativo per una partnership nella difesa e deve essere realizzata. Zelensky ha quindi ringraziato l'Italia per il suo sostegno politico, militare e diplomatico sin dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina