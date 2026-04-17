Nuova ondata di attacchi russi con missili e droni sull'Ucraina. I raid, che hanno colpito anche la città di Odessa, hanno provocato almeno 15 morti e 90 feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha quindi lanciato un nuovo appello ai partner affinché mantengano la pressione sulla Russia e forniscano tempestivamente gli aiuti promessi a Kiev. "Da parte dell'Ue è giunto il momento di procedere con il ventesimo pacchetto di sanzioni. Il Consiglio Affari esteri lo esaminerà la prossima settimana", ha scritto Kallas sui social media. Le sue dichiarazioni giungono in un contesto di opposizione da parte di Bratislava. Il ministro degli Esteri slovacco Juraj Blanar ha affermato che il suo Paese è pronto a porre il veto alle sanzioni a meno che non riceva garanzie in merito all'oleodotto Druzhba. Giovedì la visita di Zelensky a Roma. Meloni e Mattarella hanno ribadito il sostegno dell'Italia. Il presidente ucraino ha anche discusso con il ministro della Difesa Guido Crosetto di cooperazione nel settore della difesa e del possibile formato di tale partnership, sia bilaterale che multilaterale con partner in Europa.

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