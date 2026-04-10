Guerra Russia Ucraina, concordato un cessate il fuoco di 2 giorni per la Pasqua ortodossaMondo
Lo stop alle ostilità durerà 32 ore: dalle ore 16 (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile fino alla mezzanotte del giorno successivo. "L'Ucraina ha ripetutamente dichiarato che siamo pronti per passi simmetrici”, ha fatto sapere Zelensky confermando la volontà di rispettare il cessate il fuoco in occasione della festività
Cessate il fuoco di due giorni tra Russia e Ucraina in occasione della Pasqua ortodossa. Ad annunciarlo è stato Vladimir Putin. La festività cade nel weekend, quindi la tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo. Il Cremlino dopo aver comunicato la volontà di uno stop alle ostilità della durata di 32 ore, ha detto di aspettarsi che anche Kiev segua l'esempio. La risposta di Volodymyr Zelensky non si è fatta attendere: "L'Ucraina ha ripetutamente dichiarato che siamo pronti per passi simmetrici. Abbiamo proposto una tregua durante le festività pasquali di quest'anno e agiremo di conseguenza. Le persone hanno bisogno di una Pasqua libera da minacce e di un reale movimento verso la pace, e la Russia ha la possibilità di non tornare a colpire dopo Pasqua", ha scritto su X il presidente ucraino.
Per Zelensky colloqui trilaterali "a breve"
La notizia della tregua di Pasqua sembra essere un segnale di distensione dopo la proposta, avanzata da Zelensky nei giorni scorsi, di attuare una tregua energetica sullo sfondo dei continui bombardamenti alle infrastrutture civili. Per quanto riguarda i colloqui di pace, non è ancora chiaro quando riprenderanno le trattative trilaterali tra Washington, Kiev e Mosca ma per il leader ucraino potrebbe succedere in tempi brevi. Intanto lo stop alle ostilità per la la festa ortodossa segnano una apertura da parte della Russia che, fino a poche settimane fa, continuava a insistere affinché Zelensky si impegnasse di più per l'ottenimento di una pace duratura piuttosto che proporre un cessate il fuoco pasquale di breve durata.
Vedi anche
Guerra Ucraina, Zelensky chiede tregua energia
©Getty
Ucraina, attacchi russi con droni: almeno 3 morti. Colpita anche Kiev
Colpita anche piazza Maidan Nezalezhnosti (Piazza Indipendenza), nel centro di Kiev. Almeno tre vittime: una nella regione di Zaporizhzhia e altre due nella regione di Dnipropetrovsk. Funzionari hanno riferito che anche Kharkiv, la seconda città più grande del Paese, è stata bombardata