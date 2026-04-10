Cessate il fuoco di due giorni tra Russia e Ucraina in occasione della Pasqua ortodossa. Ad annunciarlo è stato Vladimir Putin. La festività cade nel weekend, quindi la tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo. Il Cremlino dopo aver comunicato la volontà di uno stop alle ostilità della durata di 32 ore, ha detto di aspettarsi che anche Kiev segua l'esempio. La risposta di Volodymyr Zelensky non si è fatta attendere: "L'Ucraina ha ripetutamente dichiarato che siamo pronti per passi simmetrici. Abbiamo proposto una tregua durante le festività pasquali di quest'anno e agiremo di conseguenza. Le persone hanno bisogno di una Pasqua libera da minacce e di un reale movimento verso la pace, e la Russia ha la possibilità di non tornare a colpire dopo Pasqua", ha scritto su X il presidente ucraino.