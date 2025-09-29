Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bonus Sport 2025, al via le domande: cos'è e come chiederlo

Economia
©Ansa

Introduzione

A partire dalle ore 12 di oggi, e fino a esaurimento delle risorse disponibili, è possibile richiedere il bonus Sport: a poter fare domanda per il contributo, che ha l'obiettivo di aiutare le famiglie, potranno essere soltanto i genitori o gli esercenti con la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda. Ecco cosa sapere.

Quello che devi sapere

La piattaforma dedicata

La domanda si potrà presentare all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it. Per accedere alla piattaforma si possono utilizzare SPID o CIE: per verificare il requisito necessario dell’indicatore Isee pari o inferiore a 15 mila euro, è richiesta una dichiarazione Isee minorenni in corso di validità.

 

Per approfondire: Bonus figli 2025, la guida a tutti gli incentivi disponibili per le famiglie

1/10

L’ISEE minorenni

Ma cos’è l’Isee minorenni? Questa variante dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente coincide con l'Isee ordinario se i genitori del minorenne sono conviventi tra loro, coniugati, separati legalmente o divorziati. Ci sono casi, però, in cui differisce:

  • Quando i genitori non sono coniugati e non convivono;
  • Quando il minore vive con un solo genitore;
  • Quando nel nucleo del minorenne è presente un solo genitore, mentre per l'altro, non convivente, è necessario calcolare una componente aggiuntiva.

 

Per approfondire: Dal bonus psicologo al bonus elettrodomestici, in autunno sussidi per 2 miliardi: l’elenco

2/10
pubblicità

Cosa va aggiunto nella domanda

Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà compilare e allegare l'allegato presente sul sito del Dipartimento dello Sport (anche con firma analogica, non digitale), insieme a una copia del documento di identità in corso di validità. L’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.

3/10

La selezione dei corsi

Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati. Attenzione al momento dell’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.

4/10
pubblicità

Cos’è il bonus Sport

Data una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025, il bonus Sport è finalizzato a sostenere la genitorialità e le spese relative ad attività sportive e ricreative, effettuate da soggetti minori di età in periodi extra scolastici. In questo modo si vuole incoraggiare la pratica dell’attività motoria ed un corretto stile di vita per i ragazzi, consentendone l’accesso anche a quelli che versano in condizioni di maggior disagio.

5/10

Come viene assegnato il contributo

Per ogni ragazzo potrà essere riconosciuto un unico sostegno economico, pari al massimo a 300 euro, che ciascun avente diritto avrà la facoltà di destinare a una sola tipologia di iniziativa. L’attività scelta dovrà prevedere almeno due appuntamenti settimanali. Le iniziative ludiche o sportive finanziate tramite il contributo dovranno avere avvio non oltre il 15 dicembre 2025 e concludersi tassativamente entro il 30 giugno 2026.

6/10
pubblicità

Come viene erogato il contributo

Il versamento del contributo non sarà destinato direttamente al beneficiario, bensì all’ente responsabile dell’attività, ed avverrà in tre fasi distinte:

  • Una quota iniziale pari al 30% verrà liquidata all’avvio del percorso;
  • Una seconda rata, corrispondente al 40%, sarà riconosciuta una volta raggiunta la metà delle lezioni, dopo aver controllato la partecipazione effettiva del minore;
  • Il saldo finale, pari al restante 30%, sarà corrisposto alla conclusione del programma, a condizione che sia confermata la presenza del ragazzo.

Qualora l’iscritto accumuli oltre il 30% di assenze, scatterà l’obbligo di restituire la somma ricevuta. La rilevazione delle presenze sarà effettuata mediante specifici moduli predisposti per il controllo della frequenza.

7/10

Come viene gestita la graduatoria

Il Dipartimento per lo Sport valuta le domande in ordine cronologico di presentazione e procede all’assegnazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di rinunce e/o revoche e/o decadenze, si procederà allo scorrimento dell’elenco approvato, fino ad esaurimento delle risorse.  

8/10
pubblicità

Previsti controlli

Il Dipartimento per lo Sport, con il supporto di Sport e Salute S.p.A., effettuerà verifiche anche in loco per accertare la corretta fruizione del contributo e la reale frequenza alle attività.

9/10

Non cumulabilità

Il contributo è alternativo e non cumulabile con altri benefici o agevolazioni fiscali per le medesime prestazioni.

 

Per approfondire: Bonus nuovi nati 2025 e non solo, quali sono le misure di sostegno per le famiglie

10/10
pubblicità

Leggi anche

Economia

Mercato immobiliare, conviene ancora investire nel mattone?

Economia

Bonus Sport 2025, al via le domande: cos'è e come chiederlo

Economia

Dall'1 ottobre obbligo di polizza catastrofale per le medie imprese

Economia

Enti locali, in arrivo 2.500 euro di arretrati e aumenti di stipendio

Economia

Bonus elettrodomestici, decreto in Gazzetta: ecco come funziona