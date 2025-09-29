Bonus Sport 2025, al via le domande: cos'è e come chiederlo

Introduzione

A partire dalle ore 12 di oggi, e fino a esaurimento delle risorse disponibili, è possibile richiedere il bonus Sport: a poter fare domanda per il contributo, che ha l'obiettivo di aiutare le famiglie, potranno essere soltanto i genitori o gli esercenti con la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda. Ecco cosa sapere.