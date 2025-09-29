Bonus Sport 2025, al via le domande: cos'è e come chiederlo

Introduzione
A partire dalle ore 12 di oggi, e fino a esaurimento delle risorse disponibili, è possibile richiedere il bonus Sport: a poter fare domanda per il contributo, che ha l'obiettivo di aiutare le famiglie, potranno essere soltanto i genitori o gli esercenti con la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
La piattaforma dedicata
La domanda si potrà presentare all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it. Per accedere alla piattaforma si possono utilizzare SPID o CIE: per verificare il requisito necessario dell’indicatore Isee pari o inferiore a 15 mila euro, è richiesta una dichiarazione Isee minorenni in corso di validità.
L’ISEE minorenni
Ma cos’è l’Isee minorenni? Questa variante dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente coincide con l'Isee ordinario se i genitori del minorenne sono conviventi tra loro, coniugati, separati legalmente o divorziati. Ci sono casi, però, in cui differisce:
- Quando i genitori non sono coniugati e non convivono;
- Quando il minore vive con un solo genitore;
- Quando nel nucleo del minorenne è presente un solo genitore, mentre per l'altro, non convivente, è necessario calcolare una componente aggiuntiva.
Cosa va aggiunto nella domanda
Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà compilare e allegare l'allegato presente sul sito del Dipartimento dello Sport (anche con firma analogica, non digitale), insieme a una copia del documento di identità in corso di validità. L’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.
La selezione dei corsi
Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati. Attenzione al momento dell’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.
Cos’è il bonus Sport
Data una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025, il bonus Sport è finalizzato a sostenere la genitorialità e le spese relative ad attività sportive e ricreative, effettuate da soggetti minori di età in periodi extra scolastici. In questo modo si vuole incoraggiare la pratica dell’attività motoria ed un corretto stile di vita per i ragazzi, consentendone l’accesso anche a quelli che versano in condizioni di maggior disagio.
Come viene assegnato il contributo
Per ogni ragazzo potrà essere riconosciuto un unico sostegno economico, pari al massimo a 300 euro, che ciascun avente diritto avrà la facoltà di destinare a una sola tipologia di iniziativa. L’attività scelta dovrà prevedere almeno due appuntamenti settimanali. Le iniziative ludiche o sportive finanziate tramite il contributo dovranno avere avvio non oltre il 15 dicembre 2025 e concludersi tassativamente entro il 30 giugno 2026.
Come viene erogato il contributo
Il versamento del contributo non sarà destinato direttamente al beneficiario, bensì all’ente responsabile dell’attività, ed avverrà in tre fasi distinte:
- Una quota iniziale pari al 30% verrà liquidata all’avvio del percorso;
- Una seconda rata, corrispondente al 40%, sarà riconosciuta una volta raggiunta la metà delle lezioni, dopo aver controllato la partecipazione effettiva del minore;
- Il saldo finale, pari al restante 30%, sarà corrisposto alla conclusione del programma, a condizione che sia confermata la presenza del ragazzo.
Qualora l’iscritto accumuli oltre il 30% di assenze, scatterà l’obbligo di restituire la somma ricevuta. La rilevazione delle presenze sarà effettuata mediante specifici moduli predisposti per il controllo della frequenza.
Come viene gestita la graduatoria
Il Dipartimento per lo Sport valuta le domande in ordine cronologico di presentazione e procede all’assegnazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di rinunce e/o revoche e/o decadenze, si procederà allo scorrimento dell’elenco approvato, fino ad esaurimento delle risorse.
Previsti controlli
Il Dipartimento per lo Sport, con il supporto di Sport e Salute S.p.A., effettuerà verifiche anche in loco per accertare la corretta fruizione del contributo e la reale frequenza alle attività.
Non cumulabilità
Il contributo è alternativo e non cumulabile con altri benefici o agevolazioni fiscali per le medesime prestazioni.
