Introduzione

L’inverno demografico che sta colpendo l’Italia - così come buona parte dei Paesi occidentali - non sembra accennare a fermarsi. E anzi, secondo il rapporto “Education at a glance 2025” dell’Ocse tra il 2013 e il 2023 il Paese ha registrato un calo del 25% del numero di bambini di età compresa tra 0 e 4 anni, e si stima un ulteriore calo del 3% tra il 2023 e il 2033.

Una crisi della natalità che sembra essere al centro anche delle iniziative del governo, pronto a mettere in campo nuove misure per sostenere le famiglie. La premier Giorgia Meloni ha annunciato, con il Piano casa, nuovi aiuti alle giovani coppie ma in vista della Legge di Bilancio per il prossimo anno ci sono anche agevolazioni alle mamme lavoratrici e una nuova estensione del congedo parentale, che con la legge di bilancio 2025 è stato portato quest'anno all'80% per tre mesi.