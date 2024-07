Introduzione

Secondo un’indagine realizzata dalla società NielsenIQ, otto lavoratori su dieci sono convinti che lavorare un giorno in meno durante la settimana migliorerebbe la qualità della vita, con effetti positivi sulla salute, sulla gestione della famiglia e della casa e sulla cura di anziani e bambini. Per adottare la settimana corta sarebbero disposti anche ad accettare alcuni compromessi, come una maggiore flessibilità sull’orario di lavoro durante la settimana lavorativa, un aumento della produttività e un minor numero di pause.

L’indagine si è soffermata anche sullo smart working. Nel complesso, il 49% del campione preferisce il lavoro agile, mentre il 42% l’ufficio. Tra i principali vantaggi del lavoro da casa viene indicata la riduzione dei tempi di spostamento per raggiungere il luogo di lavoro, la riduzione dei costi e una migliore gestione dell’equilibrio tra lavoro e vita privata. Ma vengono messi in luce anche alcuni rischi, come l’isolamento sociale