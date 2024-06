Introduzione

Accanto al fenomeno dei nomadi digitali, che secondo le ultime stime sarebbero circa 35 milioni, grazie alla diffusione del lavoro da remoto si è fatto strada il fenomeno workation, una commistione fra lavoro (work) e vacanza (vacation). Preply, piattaforma di apprendimento digitale, e Holidu, azienda leader in Europa nel settore delle case vacanza, hanno stilato due differenti classifiche basate su tanti e diversi parametri - dai prezzi al clima, dalla sicurezza alla qualità del wi-fi - per identificare quali siano le città più adatte a chi sceglie di svolgere le proprie mansioni in modalità agile e al contempo scoprire nuovi luoghi nel tempo libero