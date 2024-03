Nomadi digitali, come fare per ottenere il visto in Italia

Dopo circa due anni di attesa, è arrivato il via libera di quattro ministeri. L’ingresso e il soggiorno di questo tipo di lavoratori è consentito a chi ha un reddito non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ovvero poco meno di 28mila euro annui, e rispetta determinati requisiti