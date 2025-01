Stipendi statali, stop agli aumenti per 2.3 milioni di dipendenti

Introduzione

Martedì 14 gennaio a causa di una spaccatura sindacale è saltato il tavolo relativo al contratto del personale sanitario impiegato nel pubblico, e da allora i rinnovi degli altri lavoratori delle Pa stanno attraversando diverse difficoltà. Oltre cinque miliardi di euro resteranno per ora inutilizzati e fermi nelle casse dello Stato. Erano invece destinati ai contratti di 2.3 milioni di persone suddivise in vari settori per gli anni 2025-2027.

Cgil e Uil sono le due sigle principali che hanno bloccato l’iter, perché puntano al recupero integrale del potere d’acquisto perso dai dipendenti pubblici con l’impennata dell’inflazione nel 2022 e nel 2023. Gli aumenti sono stati fermati proprio perché, dicono i sindacati, sono inferiori alle perdite di questo periodo.