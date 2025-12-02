Lavoro, tasso di occupazione al 62,7%: raggiunto livello record

Per la prima volta da gennaio 2004, quando l'Istat ha iniziato le rilevazioni, in Italia ci sono 24 milioni 208mila occupati. A ottobre, su base mensile, si registra anche un calo della disoccupazione che è scesa al 6%, segnando cioè un -0,2% rispetto a settembre. Rispetto a ottobre dello scorso anno, poi, cala sia il numero di persone in cerca di lavoro (-2,2%, pari a -34mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,4%, pari a -171mila unità) ascolta articolo

L’occupazione in Italia ha raggiunto numeri record. Il tasso registrato ad ottobre 2025 è al 62,7%, un livello che il nostro Paese non aveva mai toccato da quando esistono le rilevazioni Istat, iniziate a gennaio del 2004. I dati emergono proprio dai dati mensili raccolti dall’Istituto di statistica che sottolinea come il numero effettivo delle persone occupate si attesta a 24 milioni 208mila. Nel mese di ottobre, rispetto al mese precedente, l’incremento è stato del +0,3%, pari a 75mila unità: parliamo di lavoratori dipendenti e autonomi appartenenti a quasi tutte le classi di età. L’unica eccezione è la fascia dei 25-34enni che risultano in diminuzione: qui il tasso di occupazione rispetto a settembre 2025 è salito solo dello 0,1%. Guardando all’anno, il numero di occupati supera quello di ottobre 2024 dello 0,9% (+224mila unità) e in questo caso l'aumento riguarda chi ha almeno 50 anni, a fronte della diminuzione nelle altre classi d'età. Si conferma la spinta dai dipendenti permanenti.

Nel dettaglio Come visto, l’Istat indica che il numero degli occupati a ottobre 2025 in Italia è pari a 24 milioni 208mila persone. Tra questi, 16 milioni 468mila sono dipendenti permanenti mentre 2 milioni 514mila sono dipendenti a termine. Gli autonomi, invece, 5 milioni 227mila. L'occupazione aumenta anche rispetto a ottobre 2024 (+224mila occupati in un anno), sintesi della crescita dei dipendenti permanenti (+288mila) e degli autonomi (+123mila) e del calo dei dipendenti a termine (-188mila).