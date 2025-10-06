In quali regioni italiane i lavoratori sono più felici? I dati Istat

La felicità lavorativa è distribuita in modo disomogeneo lungo la Penisola: le regioni alpine come Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige registrano i tassi più elevati di soddisfazione. All’opposto la situazione nel Mezzogiorno. I lavoratori sono preoccupati dalla precarietà e vorrebbero un maggior uso dello smart working o del telelavoro per conciliare le esigenze di vita con quelle dell'occupazione ascolta articolo

Poco felici, spaventati dalla precarietà e insoddisfatti per lo scarso utilizzo dello smart working. Questa la fotografia dei lavoratori italiani secondo l’Ufficio studi della CGIA di Mestre, che si è basata su dati Istat-Bes del 2023. In Italia solo poco più della metà degli occupati si dichiara soddisfatto della propria attività professionale: solo 12,2 milioni di lavoratori, pari al 51,7% del totale, affermano di “amare” il proprio lavoro. E le disuguaglianze Nord-Sud si fanno sentire, così come la precarietà e lo scarso uso di uno strumento fondamentale per l'equilibrio vita-lavoro come lo smart working o il telelavoro.

I più felici nelle regioni alpine, i più insoddisfatti nel Mezzogiorno La felicità lavorativa è distribuita in modo disomogeneo lungo la Penisola: le regioni alpine come Valle d’Aosta, Trentino e Alto Adige registrano i tassi più elevati di soddisfazione, superando il 60%. Qui si coniugano qualità della vita, ambienti a misura d’uomo e un tessuto produttivo fatto soprattutto di piccole imprese fortemente radicate nel territorio. All’opposto, la situazione è più critica nel Mezzogiorno. Le regioni con il più basso livello di appagamento professionale sono Campania, Basilicata e Calabria, dove meno del 44% degli occupati si dice felice del proprio impiego. Approfondimento Pensioni, ipotesi stop all’aumento dell’età ma non per tutti

Preoccupati dalla precarietà Al Sud si concentra anche una maggiore percezione di instabilità: in Basilicata quasi un lavoratore su dieci teme di perdere l’occupazione, mentre a Bolzano, al vertice per sicurezza lavorativa, solo il 2,4% manifesta questa preoccupazione. Tra i vari fattori che influenzano la soddisfazione lavorativa, emergono anche la distanza casa-lavoro, la possibilità di crescita e l’organizzazione degli orari. Approfondimento Chi guadagna di più in Italia? La classifica dei redditi dichiarati