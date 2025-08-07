IA generativa, quali professioni sono più a rischio? Lo studio

Introduzione

“Data la rapida adozione dell'IA generativa e il suo potenziale impatto su un'ampia gamma di attività, comprendere gli effetti della stessa sull'economia è una tra le questioni più importanti per la società. In questo lavoro, facciamo un passo avanti verso questo obiettivo analizzando le attività lavorative che le persone svolgono con l'IA, il successo e l'ampiezza di tali attività, e combiniamo tali dati con i dati sulle professioni che le svolgono”. Questa la premessa con cui un gruppo di ricercatori di Microsoft ha condotto uno studio per tentare di capire quali sono i lavori maggiormente minacciati dalla presenza, sempre più evidente, dell’intelligenza artificiale