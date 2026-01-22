Quando le detrazioni superano o eguagliano l’imposta dovuta, l’Irpef si azzera. In questa situazione il contribuente è definito incapiente, cioè privo di capienza fiscale. Ma questo cosa significa concretamente? Non essendoci imposta versata, non si ha diritto a rimborsi né a beneficiare delle detrazioni per spese sostenute, visto che la capienza fiscale coincide con l’Irpef dovuta. Di conseguenza, in sede di dichiarazione dei redditi, chi è incapiente non può beneficiare delle detrazioni per oneri e non ha diritto a rimborsi. No tax area e incapienza, quindi, si intrecciano strettamente: l’azzeramento totale dell’Irpef comporta sì l’esenzione dal versamento, ma anche l’impossibilità di recuperare fiscalmente le spese sostenute, proprio perché non esiste alcuna imposta da ridurre.