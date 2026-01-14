Fringe benefit, come ottenere il bonus esentasse fino a 2 mila euro

Ma cosa sono i fringe benefit? Non si tratta solo di premi occasionali, ma di una componente strutturata del welfare aziendale. Possono assumere forme diverse: voucher, gift card, rimborsi spese, servizi pagati dall’azienda o beni concessi in uso. La logica è sempre la stessa: riconoscere valore senza aumentare direttamente il salario in denaro. Dal 2025, inoltre, il perimetro si è ampliato includendo alcune spese legate all’abitazione principale, come utenze domestiche, affitto e interessi sul mutuo, entro precisi limiti e a condizione che il lavoratore sostenga effettivamente la spesa.

