Parità retributiva, governo a lavoro su decreto: cosa prevede

Introduzione

Le aziende saranno chiamate a garantire la piena tracciabilità dei criteri utilizzati per definire le retribuzioni. I sistemi di determinazione degli stipendi, così come i meccanismi di avanzamento economico, dovranno essere chiari, controllabili e messi a disposizione dei lavoratori in modo semplice e immediato. Questi princìpi sono presenti nella bozza del decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2023/970 sulla parità retributiva. Il provvedimento, composto da 16 articoli, è stato illustrato dal ministero del Lavoro a numerose organizzazioni sindacali e associazioni datoriali e dovrebbe approdare a breve in Consiglio dei ministri. Ecco cosa sapere