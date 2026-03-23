Dall’anno scolastico 2025/2026, il diploma di Maturità non sarà più rilasciato in formato cartaceo. Con il Decreto Ministeriale n.3 del 9 gennaio 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha introdotto un nuovo modello di diploma che sarà disponibile subito dopo la conclusione degli esami di Stato e scaricabile dalla piattaforma UNICA ascolta articolo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato la fine della tradizionale pergamena cartacea per i diplomati italiani. Il nuovo diploma digitale sarà operativo dalla sessione d’esame 2026, che avrà inizio con la prima prova scritta di italiano il 18 giugno 2026. Si tratterà di un "pacchetto digitale" accessibile dalla piattaforma UNICA tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS). Includerà tre componenti fondamentali: il diploma in formato PDF con il voto finale, il Curriculum dello Studente aggiornato con esperienze, certificazioni e risultati INVALSI, e il Supplemento Europass, documento standardizzato a livello europeo utile per chi intende studiare o lavorare all’estero.

Il decreto ministeriale e la svolta digitale Il Decreto Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2026 è l’atto normativo che segna la transizione dal diploma cartaceo a quello digitale per tutti gli studenti che concludono il percorso di istruzione secondaria superiore in Italia. Il provvedimento, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, stabilisce che il nuovo modello di diploma è dotato di piena validità legale ed è immediatamente disponibile alla conclusione degli esami di Stato. Il fac-simile ufficiale è riportato in allegato nel decreto stesso. Si tratta di una riforma strutturale che risponde a un’esigenza di modernizzazione del sistema scolastico italiano, allineandolo agli standard europei in materia di certificazione e mobilità accademica e professionale.

Cosa contiene il nuovo diploma digitale Il nuovo diploma non è semplicemente la versione elettronica di un documento cartaceo: rappresenta un pacchetto digitale integrato, accessibile all’interno dell’E-Portfolio personale dello studente. Oltre al classico foglio in formato PDF con il voto finale dell’esame di Stato, il pacchetto comprende il Curriculum dello Studente, rinnovato nella struttura dal DM 2/2026. Questo documento raccoglie il percorso di studi completo, le esperienze formative svolte durante gli anni scolastici, le certificazioni ottenute, le attività extrascolastiche come volontariato, sport e arte. Potrebbe interessarti Maturità, tutte le materie per ogni indirizzo di seconda prova e orale

Come scaricare il diploma Il diploma digitale sarà disponibile subito dopo l’uscita dei quadri con i voti finali, seguendo la tempistica già nota agli studenti. Per accedervi, sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma UNICA del Ministero dell’Istruzione e del Merito, utilizzando la propria identità digitale: SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La procedura è stata progettata per essere rapida e intuitiva, garantendo l’accesso immediato al titolo di studio senza la necessità di recarsi fisicamente presso la scuola.

Allegato A Fac-simile diploma