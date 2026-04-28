La posizione del Rettore

Il Rettore Reali sottolinea la portata della riforma: "Sono molto soddisfatto di questo passo fondamentale, per cui ringrazio la Governance, il Consiglio di Amministrazione e tutte le persone che hanno lavorato per renderlo possibile. L'Università di Pavia è nota per la qualità della sua didattica e della sua ricerca oltre che per la sua prestigiosa storia costruita sulle spalle di giganti come Volta, Golgi e Foscolo, solo per citarne alcuni. Come Rettore il fatto che l'eccellenza del nostro Ateneo possa essere gratuitamente a disposizione di così tanti studenti mi rende felice e orgoglioso. Il diritto allo studio è infatti un bene prezioso che va difeso e alimentato con convinzione. Investire sui nostri giovani e sulla loro formazione è senz'altro il miglior contributo che possiamo dare per il futuro del nostro Paese".