Università, le lauree più richieste nel 2026 per trovare lavoro

Introduzione

Cercare di capire quali sono gli sbocchi professionali dopo gli studi non è mai facile e, di conseguenza, scegliere l’università migliore per indirizzare il futuro professionale non sempre può risultare una scelta. Esistono però alcune lauree più richieste di altre e che tendono a fornire maggiori opportunità di lavoro in Italia e all’estero. A sottolinearlo sono i dati aggiornati di Almalaurea e del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere, ripresi dal portale di settore studenti.it . Ecco cosa sapere