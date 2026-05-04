Biennale Arte di Venezia, "L'Iran non vi prenderà parte"

La lista ufficiale comprende 100 Partecipazioni Nazionali, con la Repubblica Unita della Tanzania e la Repubblica delle Seychelles, sopraggiunte dopo l'annuncio del 4 marzo
La Repubblica Islamica dell'Iran non parteciperà alla 61/a Esposizione Internazionale d'Arte, In Minor Keys di Koyo Kouoh. Lo rende noto la Biennale di Venezia, in seguito alla comunicazione giunta dall'Iran. La lista ufficiale comprende 100 Partecipazioni Nazionali, con la Repubblica Unita della Tanzania e la Repubblica delle Seychelles, sopraggiunte dopo l'annuncio del 4 marzo.