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Biennale Arte di Venezia, "L'Iran non vi prenderà parte"

Cronaca

La lista ufficiale comprende 100 Partecipazioni Nazionali, con la Repubblica Unita della Tanzania e la Repubblica delle Seychelles, sopraggiunte dopo l'annuncio del 4 marzo

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La Repubblica Islamica dell'Iran non parteciperà alla 61/a Esposizione Internazionale d'Arte, In Minor Keys di Koyo Kouoh. Lo rende noto la Biennale di Venezia, in seguito alla comunicazione giunta dall'Iran. La lista ufficiale comprende 100 Partecipazioni Nazionali, con la Repubblica Unita della Tanzania e la Repubblica delle Seychelles, sopraggiunte dopo l'annuncio del 4 marzo. 

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