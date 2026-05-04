La Procura di Pavia accusa il 38enne di aver ucciso Chiara Poggi, sorella di un suo amico intimo, dopo che lei aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Non è ancora chiaro se risponderà alle domande. Anzi: è probabile che si avvalga della facoltà di non rispondere, perché al momento non ha in mano nessuna delle molte carte raccolte in oltre un anno di accertamenti

Si apre una settimana decisiva per le nuove indagini sull’omicidio di Garlasco. Andrea Sempio, accusato dai pm pavesi di avere ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale, è convocato dagli inquirenti per mercoledì 6 maggio. L’appuntamento anticipa la chiusura dell’inchiesta. Solo domani i suoi avvocati decideranno come comportarsi. Non è affatto detto che Sempio risponderà, anche perché al momento non ha in mano quasi nessuna delle molte carte raccolte in oltre un anno di accertamenti. La sua posizione si è complicata negli ultimi giorni : sono emersi migliaia di messaggi scritti tra il 2009 e il 2016 sul forum “Club di seduzione italiana” in cui, tra le altre cose, scriveva che lo stupro è “razionalmente un orrore, ma dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione, (...) dimostrazione pratica della forza del maschio”.

Sempio e "l'ossessione sentimentale tra i 18 e i 20 anni". I legali: "Non è Chiara Poggi"

Sul forum, Sempio, nel 2010, parlava anche dell’unica volta “in cui mi sono innamorato”. Succedeva tra i 18 e i 20 anni – un momento che definisce “oscuro” – senza nascondere che dall’amore era nata “una ossessione sentimentale di quasi due anni". I suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia (amica storica del suo assistito) negano che la ragazza in questione fosse Chiara Poggi e, anzi, sembra che stiano valutando di chiamare la diretta interessata a testimoniare.

Le accuse a carico di Sempio

La prima vicenda processuale per Garlasco si era concluso con la condanna di Alberto Stasi, fidanzato di Poggi ai tempi dell’omicidio, che in queste nuove indagini scompare però dalla scena, mentre sta ancora scontando la sua pena. Anzi: la Procura di Pavia sta per sollecitare alla Procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo e quindi della condanna in via definitiva a 16 anni. Adesso è Sempio, amico stretto del fratello della vittima, che secondo i magistrati la avrebbe uccisa con almeno 12 colpi tra volto e cranio inferti con un oggetto contundente (mai trovato). Un'aggressione violenta a cui lei avrebbe cercato di reagire. Gli si contesta l'aggravante della crudeltà e quella dei motivi abietti "riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale".