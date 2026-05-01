Gli avvocati della famiglia di Chiara Poggi commentano la nuova ricostruzione dell’omicidio che ha portato la Procura di Pavia a ritenere Andrea Sempio l’unico colpevole: "Avevamo chiesto di estendere l'incidente probatorio per evitare il proliferare di ricostruzioni infondate sui tanti aspetti che sono già stati ampiamente chiariti da periti e consulenti, ma la Procura di Pavia ha fatto altre scelte"

Un’"ipotesi irreale, che sembra costruita a tavolino senza tener conto dei dati già noti". Così gli avvocati della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, commentano parlando con Il Corriere della Sera la nuova ricostruzione del delitto di Chiara Poggi, che ha portato la Procura di Pavia a cambiare il capo di imputazione nei confronti di Andrea Sempio, ora ritenuto dai magistrati l'unico colpevole dell'omicidio per cui Alberto Stasi sta finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni.

I legali dei Poggi: "Leggeremo gli atti per capire le scelte della Procura"

"Avevamo chiesto di estendere l'incidente probatorio proprio per evitare il proliferare di ricostruzioni infondate sui tanti aspetti che sono già stati ampiamente chiariti da periti e consulenti, ma la Procura di Pavia ha fatto altre scelte", hanno detto ancora i legali della famiglia Poggi, che si è sempre dimostrata scettica nei confronti di questa nuova inchiesta. "Leggeremo gli atti - hanno concluso - per capire quali siano state le ragioni di queste scelte".