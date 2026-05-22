Per padre e figlio la Procura generale di Roma aveva chiesto l’ergastolo. La nuova requisitoria, dopo quella del novembre scorso, è stata fatta dopo che i giudici della Corte d'Assise d'Appello della Capitale avevano sollecitato con un'ordinanza una perizia tecnica sulle celle telefoniche e l'ascolto di due testimoni. L'omicidio si era consumato in strada. Bricca venne raggiunto da alcuni colpi di pistola. Nel marzo dello scorso anno, in primo grado, la Corte d'Assise di Frosinone aveva condannato all'ergastolo Roberto Toson e a 24 anni il figlio Mattia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini a sparare sarebbe stato proprio Mattia a bordo di uno scooter guidato dal padre e il bersaglio sarebbe stato in realtà un amico della vittima.

Madre Thomas: "Sfinita ma soddisfatta"

"Sono sfinita, provata ma soddisfatta perché comunque oggi è stata confermata la pena rispettivamente di 24 anni per il figlio e l'ergastolo per il padre". Così Federica Sabellico, madre di Thomas Bricca, dopo la sentenza di secondo grado. "Un altro importante traguardo che abbiamo raggiunto e soprattutto ci teniamo che sia fatta giustizia. Vogliamo che Thomas abbia dignità: la verità deve venire fuori, ci sarà ancora da combattere, ma andiamo avanti". Presente in aula anche il padre di Thomas, Paolo Bricca. "Ero fiducioso e ora sono felice - ha detto dopo la sentenza - Purtroppo Thomas non lo riporta indietro nessuno, ma giustizia è stata fatta".