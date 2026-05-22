Torino, si incontrano per chiarire: aggredisce a morsi rivale in amore

Due donne si sono affrontate in corso Sebastopoli dopo aver scoperto di frequentare lo stesso uomo. Il confronto è degenerato con l'amputazione di una falange. La vittima è stata operata al Mauriziano, mentre l'altra donna è stata denunciata

Due donne sulla cinquantina avrebbero scoperto di frequentare lo stesso uomo e si sarebbero date appuntamento in corso Sebastopoli, a Torino, per affrontare la questione e definire la situazione. Come riportato dal Quotidiano Piemontese, il dialogo è rapidamente sfociato in un alterco: dalle parole si è passati alle urla, poi agli spintoni, fino al gesto estremo: una delle due avrebbe morso la rivale alla mano con tale forza da provocarle l'asportazione di una falange.