Torino, si incontrano per chiarire: aggredisce a morsi rivale in amore

Due donne si sono affrontate in corso Sebastopoli dopo aver scoperto di frequentare lo stesso uomo. Il confronto è degenerato con l'amputazione di una falange. La vittima è stata operata al Mauriziano, mentre l'altra donna è stata denunciata
Due donne sulla cinquantina avrebbero scoperto di frequentare lo stesso uomo e si sarebbero date appuntamento in corso Sebastopoli, a Torino, per affrontare la questione e definire la situazione. Come riportato dal Quotidiano Piemontese, il dialogo è rapidamente sfociato in un alterco: dalle parole si è passati alle urla, poi agli spintoni, fino al gesto estremo: una delle due avrebbe morso la rivale alla mano con tale forza da provocarle l'asportazione di una falange.
L'intervento della polizia e il ricovero
Allertati subito dopo l'aggressione, gli agenti hanno raggiunto il luogo dell'accaduto, trovando anche l'uomo al centro della contesa mentre la situazione era ormai fuori controllo. La vittima è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale Mauriziano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla mano. I medici stanno valutando la possibilità di riattaccare la falange amputata, con esiti ancora incerti. Per la donna ritenuta responsabile è scattata la denuncia per lesioni personali. La Polizia prosegue per ricostruire con precisione la dinamica e verificare eventuali ulteriori responsabilità.