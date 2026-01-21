Delitto di Garlasco, perché Alberto Stasi fu condannato per l'omicidio di Chiara Poggi
In attesa della chiusura dell’indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio, accusato dell’omicidio in concorso di Chiara Poggi, resta al momento una verità giudiziaria, in futuro forse oggetto di una richiesta di revisione, che nel 2015 ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere. Quali furono gli elementi considerati dai giudici “gravi, precisi e concordanti” che portarono a quella condanna? E cosa sappiamo oggi del possibile movente?
