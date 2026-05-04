Batterista padovano scompare in Ungheria, ricerche in corso

Si chiama Davide Lucchelli, 24 anni, e ha fatto perdere le proprie tracce dal primo maggio scorso, quando si trovava con alcuni amici nella capitale ungherese. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della capitale magiara. La tappa ungherese della band in cui suona faceva parte di un tour

Un giovane musicista padovano, Davide Lucchelli, di 24 anni, ha fatto perdere le proprie tracce dal primo maggio scorso, quando si trovava con alcuni amici a Budapest. Il padre - riferiscono Il Gazzettino e i quotidiani del gruppo Nem - ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della città euganea.

Batterista di una band punk rock

Lucchelli è batterista di un gruppo trevigiano, "Oggetto sconosciuto", specializzato nel genere punk rock. Dalle prime ricostruzioni, assieme agli amici si trovava a Budapest per una serata, ma di lui si sono perse le tracce intorno alle ore 20.30. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della capitale magiara. Era vestito con un paio di jeans blu e una giacca di pelle nera, come ha scritto su Facebook la sua band. Nelle ricerche è impegnata anche l'Interpol. La tappa ungherese faceva parte di un tour che la formazione musicale aveva pianificato per il 2026, dopo una serie di concerti in Veneto. Sarebbero dovute seguire altre date a Gorizia e in Slovenia.