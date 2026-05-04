Introduzione
Arriva una perturbazione atlantica. Si attivano venti da sud. La giornata sarà contrassegnata da un graduale peggioramento del tempo con l'arrivo di piogge al Nordovest e in Sardegna, qui specie sui settori interni. Sul resto delle regioni il cielo diventerà via via più coperto. In serata e nottata ulteriore peggioramento su tutto il Nord e anche al Centro. Piogge intense in Liguria in nottata
Quello che devi sapere
Tempo instabile al Nord-Ovest
Correnti umide stanno raggiungendo le regioni settentrionali dell'Italia con condizioni meteo instabili nelle prossime ore soprattutto al Nord-Ovest. Tempo più asciutto sul resto della Penisola ma con nuvolosità in aumento, precipitazioni sparse in arrivo entro sera anche su Nord-Est e regioni centrali tirreniche. Nei prossimi giorni sono attese ancora condizioni meteo instabili su buona parte della Penisola, ma soprattutto al Nord, sulla Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche.
Domani anche al Centro
Nella seconda parte della settimana è attesa anche una risalita di aria più calda dai settori meridionali con interessamento soprattutto del Sud Italia dove le temperature si porteranno anche di 4-5 gradi al di sopra delle medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano in vista del secondo weekend di maggio mostrano ancora correnti instabili dai quadranti occidentali con condizioni meteo che potrebbero essere ancora perturbate.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord nuvolosità in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con piogge e temporali al Nord-Ovest sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo instabile con precipitazioni in arrivo al Nord-Est. Al Centro molte nuvole in transito sulle regioni del Centro ma con tempo per lo più asciutto al mattino, salvo deboli piogge sulle coste della Toscana. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni su Toscana, Umbria e Lazio.
Previsioni meteo per domani
Cielo parzialmente nuvoloso, con spazio anche per temporanee schiarite ampie all’estremo Sud e in Sicilia. Molto nuvoloso o coperto nel resto d’Italia, con piogge sparse al Nord, regioni centrali tirreniche, Marche, Campania, Sardegna e, nel pomeriggio anche nel nord della Puglia. Possibili anche rovesci e temporali in Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna. Temperature massime in calo al Centro-Nord e in Sardegna, in maniera più marcata al Nord-Est. Venti meridionali, localmente moderati al Centro-Sud.