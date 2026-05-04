Al Nord nuvolosità in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con piogge e temporali al Nord-Ovest sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo instabile con precipitazioni in arrivo al Nord-Est. Al Centro molte nuvole in transito sulle regioni del Centro ma con tempo per lo più asciutto al mattino, salvo deboli piogge sulle coste della Toscana. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni su Toscana, Umbria e Lazio.